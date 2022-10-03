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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت جريب فروت؟

زيت الجريب فروت
زيت الجريب فروت

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الفوائد الصحية لتناول زيت الجريب فروت.


 

فوائد زيت الجريب فروت العامة :-

-   ينشّط وينبه الجسم، ويمنحه الشعور بالانتعاش، ويقاوم الإجهاد، ويخلّص الجسم من الشعور بالنعاس صباحاً.

-   يحسّن الحالة النفسية والعاطفية، حيث يخفف الاكتئاب، ويحسّن المزاج، ويعزّز النشاط العقلي.

-   يعزّز أداء الجهاز المناعي، ويكافح الأمراض.

-   يعزّز إدرار البول. يخفّف تشنجات العضلات. ينظّم عملية الهضم، ويسهل حركة الأمعاء ويلينها، ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمي،مثل الإمساك.

-   يحسّن أداء الجهاز العصبي، ويهدئ الأعصاب، ويخفّف الصداع.

-    يغذّي الشعر، ويزيد قوّته، ويقلل تساقطه، ويعزّز كثافته. يمنح الشعر الترطيب، واللمعان، والحيوية.

-    يرطّب فروة الرأس، ويخلّصها من القشرة، وينشّط الدورة الدموية.

-   يخلص من الدهون والسمنة، ويخفّف الوزن، ويحافظ على رشاقة الجسم، ويكبح الشهية لتناول الطعام.

-   يقاوم العدوى؛ لاحتوائه على خصائص مضادّة للجراثيم والفيروسات، فيخفف أعراض نزلات البرد، وسيلان الأنف. يعطر الهواء والجو،وينعش رائحة المنزل.

-    ينظّف المنتجات الزراعية، مثل الفواكه والخضروات، ويقضي على أي جراثيم عالقة، ويزيل بقايا المبيدات

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