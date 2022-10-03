ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت جريب فروت؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الفوائد الصحية لتناول زيت الجريب فروت.





فوائد زيت الجريب فروت العامة :-

- ينشّط وينبه الجسم، ويمنحه الشعور بالانتعاش، ويقاوم الإجهاد، ويخلّص الجسم من الشعور بالنعاس صباحاً.

- يحسّن الحالة النفسية والعاطفية، حيث يخفف الاكتئاب، ويحسّن المزاج، ويعزّز النشاط العقلي.

- يعزّز أداء الجهاز المناعي، ويكافح الأمراض.

- يعزّز إدرار البول. يخفّف تشنجات العضلات. ينظّم عملية الهضم، ويسهل حركة الأمعاء ويلينها، ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمي،مثل الإمساك.

- يحسّن أداء الجهاز العصبي، ويهدئ الأعصاب، ويخفّف الصداع.

- يغذّي الشعر، ويزيد قوّته، ويقلل تساقطه، ويعزّز كثافته. يمنح الشعر الترطيب، واللمعان، والحيوية.

- يرطّب فروة الرأس، ويخلّصها من القشرة، وينشّط الدورة الدموية.

- يخلص من الدهون والسمنة، ويخفّف الوزن، ويحافظ على رشاقة الجسم، ويكبح الشهية لتناول الطعام.

- يقاوم العدوى؛ لاحتوائه على خصائص مضادّة للجراثيم والفيروسات، فيخفف أعراض نزلات البرد، وسيلان الأنف. يعطر الهواء والجو،وينعش رائحة المنزل.

- ينظّف المنتجات الزراعية، مثل الفواكه والخضروات، ويقضي على أي جراثيم عالقة، ويزيل بقايا المبيدات