ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت جريب فروت؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الفوائد الصحية لتناول زيت الجريب فروت.
فوائد زيت الجريب فروت العامة :-
- ينشّط وينبه الجسم، ويمنحه الشعور بالانتعاش، ويقاوم الإجهاد، ويخلّص الجسم من الشعور بالنعاس صباحاً.
- يحسّن الحالة النفسية والعاطفية، حيث يخفف الاكتئاب، ويحسّن المزاج، ويعزّز النشاط العقلي.
- يعزّز أداء الجهاز المناعي، ويكافح الأمراض.
- يعزّز إدرار البول. يخفّف تشنجات العضلات. ينظّم عملية الهضم، ويسهل حركة الأمعاء ويلينها، ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمي،مثل الإمساك.
- يحسّن أداء الجهاز العصبي، ويهدئ الأعصاب، ويخفّف الصداع.
- يغذّي الشعر، ويزيد قوّته، ويقلل تساقطه، ويعزّز كثافته. يمنح الشعر الترطيب، واللمعان، والحيوية.
- يرطّب فروة الرأس، ويخلّصها من القشرة، وينشّط الدورة الدموية.
- يخلص من الدهون والسمنة، ويخفّف الوزن، ويحافظ على رشاقة الجسم، ويكبح الشهية لتناول الطعام.
- يقاوم العدوى؛ لاحتوائه على خصائص مضادّة للجراثيم والفيروسات، فيخفف أعراض نزلات البرد، وسيلان الأنف. يعطر الهواء والجو،وينعش رائحة المنزل.
- ينظّف المنتجات الزراعية، مثل الفواكه والخضروات، ويقضي على أي جراثيم عالقة، ويزيل بقايا المبيدات