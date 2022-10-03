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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عامل يتهم طبيبا بالتسبب في بتر ساق زوجته بالمنوفية

عامل يتهم طبيب ببتر
عامل يتهم طبيب ببتر ساق زوجته

حرر عامل محضر بقسم شرطة السادات في محافظة المنوفية يتهم فيه طبيبا بالتسبب في بتر ساق زوجته وإهماله في علاجها بعد عملية تركيب مفصل بمستشفى في مدينة السادات.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بتلقيهم بلاغا من عامل ضد طبيب واتهامه بالإهمال الذي تسبب بعد ذلك بإجراء عملية بتر ساق زوجته داخل مستشفى الكوم الجامعي.

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وبفحص البلاغ تبين إجراء عملية بتر القدم لسيدة " س، م، ص" 30 سنة ربة منزل مقيمة بكوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة.

وبسؤال زوجها أكد  اتهامه الطبيب "س، م" جراح عظام بأحد مستشفيات السادات بالإهمال أثناء تركيب مفصل صناعي بالفخذ الأيسر لزوجته، الذي أدى إلى مضاعفات وبتر ساق زوجته.

السادات محافظة المنوفية ربة منزل إجراء عمليه مدينة السادات مدير امن المنوفية

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