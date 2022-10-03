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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون

نشر الدعوة الاسلامية في الخارج.. 5 معلومات عن صندوق الوقف الخيري

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن صندوق الوقف الخيري، وفقا للقانون الخاص بإنشائه والذي ينص علي أنه يتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق  فيما يلى:

 

يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية والصحية والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر، ومنها :

١ - المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .

٢ - معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .

٣ - المساهمة في تطوير العشوائيات .

٤ - المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .

٥ - المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .

وذلك كله في حدود شروط الواقفين .

مجلس الوزراء العشوائيات رئيس مجلس الوزراء موقع صدى البلد مشروعات خدمية مشروعات خدمية وتنموية

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