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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. البرازيلي لوسينهو في الأهلي خلال 48 ساعة.. وهاشتاج الحذاء الذهبي يشعل تويتر

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كان نفسي اتجوز ظابط.. سالي عبد السلام تعلق على حفل زفافها
شاركت الإعلامية سالي عبد السلام، صورة جديدة من فرحها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


وكتبت: "لما يتقالى مصر كلها فرحنالك ده رزق. لما الناس دى كلها اللى بحبها تيجى ده رزق.كل واحد عمل شغله بحب فى الفرح ده رزق..ان يتقالى قفلتى الجيزة كلها ومفيش مكان فى باركينج الاوتيل الناس بتركن برا صف تالت عشان تجيلكوا ده رزق واحنا اسفين".


رغم الحيل الرخيصة.. فرج عامر: البرازيلي لوسينهو في الأهلي خلال 48 ساعة
أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن حيل تواجه النادي الأهلي في ضم اللاعب البرازيلي لوسينهو، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "في محاولة لإفساد صفقة لوسينهو.. شركات سمسرة وهمية تراسل النادي الياباني لوكاكا الذي ينتمي له اللاعب بعروض وهمية بمبالغ ضعف عرض النادي الأهلي في محاولة لإضاعة الوقت.. والنادي الياباني اكتشف هذه الحيل الرخيصة، واللاعب في الأهلي خلال ٤٨ ساعة".


هاشتاج الحذاء الذهبي يشعل تويتر.. ومغردون: هالاند هياخد فردتين
تصدر هاشتاج الحذاء الذهبي تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في منافسة قوية على لقب هداف الدوري الانجليزي لهذا الموسم.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكانت ردود الفعل حول فرصة هالاند القوية لحسم اللقب بعد هاتريك ديربي مانشستر، ومن أطرف التغريدات التي جاءت: هالاند هياخد فردتين.

فرج عامر سالي عبد السلام الحذاء الذهبي

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