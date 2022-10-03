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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الحيل الرخيصة.. فرج عامر: البرازيلي لوسينهو في الأهلي خلال 48 ساعة

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن حيل تواجه النادي الأهلي في ضم اللاعب البرازيلي لوسينهو، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتب في تغريدة: "في محاولة لإفساد صفقة لوسينهو.. شركات سمسرة وهمية تراسل النادي الياباني لوكاكا الذي ينتمي له اللاعب بعروض وهمية بمبالغ ضعف عرض النادي الأهلي في محاولة لإضاعة الوقت.. والنادي الياباني اكتشف هذه الحيل الرخيصة، واللاعب في الأهلي خلال ٤٨ ساعة".

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فرج عامر: كولر مقتنع بلاعبين في الأهلي ولن يفرط فيهما بالبيع أو الإعارة

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مبالغة مالية لـ فوفانا.. فرج عامر: الأهلي يفاضل بين3 لاعبين أفارقة.. تفاصيل

وأوضح فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن رؤية المدير الفني للنادي الأهلي حول لاعبين لا غنى عنهم بالفريق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "محمد محمود ومحمود متولي لاعبا الاهلي لاتفريط فيهما سواء بالإعارة أو البيع ، كولر متمسك بهما بشدة مهما كان المقابل".

كما كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق عن تطورات ملف صفقات الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحاليه.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" الأهلي لم يتفق بخصوص فوفانا ، للمبالغة المالية ، ولكن الاهلي يفاضل بين ثلاث لاعبين افارقة اهمهم من ساحل العاج ، ولاعب تحت السن ليس افريقيا ظهر في الصورة مؤخرا.

وأضاف :"مارسينهو النادي الياباني طمع في الاهلي وعايز يزود المقابل المادي بعد ما اتفق مع الاهلي ، تصرف غريب لايليق ولا يتخيل  احد من نادي ياباني ، الاهلي هيخلص اللاعب لانه مطلب اساسي لـ كولر".

النادي الأهلي فرج عامر موسم الانتقالات الصيفي صفقة جديدة الإنتقالات الصيفية الحالية

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