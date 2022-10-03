مبالغة مالية لـ فوفانا.. فرج عامر: الأهلي يفاضل بين3 لاعبين أفارقة.. تفاصيل

نشر فرج عامر تويتة جديدة بشان اتفاقات الاهلي ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر: #الأهلي لن يتفق بخصوص فوفانا ، للمبالغة المالية ، ولكن الاهلي يفاضل بين ثلاث لاعبين أفارقة أهمهم من ساحل العاج ، ولاعب تحت السن ليس أفريقيا ظهر في الصورة مؤخرا



وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم بإستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة الإتحاد المنستيري المقرر لها الأحد المقبل بتونس في ذهاب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب إنتهاء المعسكر المغلق الذي شهد خوض ثلاث مباريات ودية أمام بتروجيت وأسوان واخيراً طلائع الجيش.

وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني من اليوم التركيز علي المجموعة التي سيخوض بها مواجهة الإتحاد المنستيري بعد قرار نزول أغلب اللاعبين الصاعدين للتدريب في فرقهم بقطاع الناشئين لمنحهم فرصة المشاركة في بطولات الجمهورية وتجهيزهم في أي وقت يحتاجهم الفريق الأول .

ويركز كولر علي تحفيظ لاعبية الطريقة التي سيخوض بها مواجهة الإتحاد المنستيري خاصة أنه أستقر بنسبة كبيرة علي التشكيل الرئيسي ويتبقي فقط حالة اللاعبين قبل المباراة ، وتبدو الأمور جيدة بالنسبة للمدرب السويسري لخلو القائمة لأول مرة منذ فترة طويلة من المصابين عدا عمار حمدي لاعب الوسط الذي يحتاج لأسبوعين من الأن قبل النزول التدريجي للتدريبات بناء علي تقرير طبيبه النمساوي الذي أجري جراحة الرباط الصليبي.