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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا صايمة أوعي تلمسني ..أمل إبراهيم تكشف عن موقف مع محمود ياسين

أمل إبراهيم
أمل إبراهيم

حلت الفنانة أمل إبراهيم ضيفة على برنامج “ واحد من الناس ” ، والذى يقدمه الإعلامي عمرو الليثي ، حيث كشفت عن العديد من الذكريات . 

وقالت أمل إبراهيم انها رفضت  فى أحد الاعمال الفنية ان يقوم الفنان محمود ياسين بلمسها خلال تصوير أحد المشاهد ، مؤكدة أنها قطعت التصوير وقالت له : أوعي تلمسني أنا صايمة " . 

ضربت إلهام شاهين علقة لأن المخرج قالي
 

وقالت أمل  إبراهيم، في فيلم "أيام الغضب" ضربت إلهام شاهين علقة لأن المخرج قالي اضربي فضربت، وأنا مش بعرف أمثل أنا طبيعية في كل أدواري، وأخدت جوايز على دوري في الفيلم ده". 
وتابعت أمل إبراهيم، أنها عملت مع العديد من كبار النجوم، منهم النجم الراحل محمود ياسين وفريد شوقي وعزت العلالي. 


وأكملت أمل ابراهيم، أن "عادل إمام إنسان محترم جدا بس شغلي معاه كان قليل وتعاملت معاه في فيلم سلام يا صاحبي. 
 

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تفاصيل دخولها عالم الفن ومفاجأة عن اسمها الحقيقي

وقالت أمل  إبراهيم، إن اسمي الحقيقي عبلة، وكنت موظفة إدارية بالتليفزيون وتعرفت على أحد المخرجين وقال لي انتي معي في العمل القادم. 


وأضافت أمل ابراهيم، إن أول فيلم لي كان (أمهات في المنفى) مع الزعيم عادل إمام. 

التمثيل مينفعش مع الحجاب

 

وقالت أمل ابراهيم، إن التمثيل مينفعش مع الحجاب، وربنا اداني الإشارة ونفذت، رزقي زاد كتير بعد الاعتزل وبطلع عمرة أنا وابني ديما".

 

نجلي السبب في اعتزال الفن


وفي سياق اخر أكدت أمل إبراهيم، أن :"نجلي السبب في اعتزالي الفن، ولانه واحشني جدا بسبب الشغل وانه هو معايا ومش قادرة اقعد، جوزي مات بعد ما خلفت. 
وأضافت :"قعدت طول، حياتي أربي ابني أنا أسيب الدنيا كلها عشانه".

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