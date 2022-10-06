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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل كفوري وأصالة نصري يحييان حفل انتصارات أكتوبر بحفل فى الماسة

وائل كفوري
وائل كفوري

يستعد المطرب وائل كفوري للصعود على المسرح خلال دقائق من الآن لإحياء حفل غنائى داخل فندق الماسة بالقاهرة ضمن احتفالات أكتوبر

 

ويشارك كفوري حفل الليلة المطربة أصالة نصري، حيث قامت بعمل العديد من البروفات خلال اليومين الماضيين مع فرقتها الخاصة، للاتفاق على قائمة الأغاني التى تقدمها مساء اليوم، وتحديدا أغانيها الجديدة التى طرحتها مؤخرا وعلى رأسها أغنية شايفة فيك وحنين وشكرا التى حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.


ينطلق الفنان وائل كفوري في جولة موسيقية وغنائية بأمريكا، خلال الفترة المقبلة ويحيى الفنان اللبناني حفلات في 4 ولايات مختلفة وهي هيوستن ولوس أنجلوس، ديترويت، كونيتيكت.

 

تبدأ جولة وائل كفوري في الولايات الأمريكية خلال شهر أكتوبر الجاري، في إحدى أفرع الفنادق الكبرى حول العالم وفق ما أعلنه عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

 

وتمكن الفنان اللبناني وائل كفوري من الدخول الى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ، وذلك بعد طرحه أغنية ست الكل ، عبر قناته الرسمية على الموقع ذاته في يوليو الماضي. وحققت أغنية ست الكل للفنان وائل كفوري نسب مشاهدة عالية أقتربت من الـ 2 مليون مشاهدة فى غضون 48 ساعة فقط، حيث احتلت المركز الـ 29 من أصل 50 مركز تضمهم القائمة للفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر.

وائل كفوري اصالة نصرى المطربة أصالة نصري فندق الماسة احتفالات اكتوبر

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