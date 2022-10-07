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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بالصور.. منتدى أحزاب الحوار الوطنى يكرم أبطال أكتوبر.. وبركات: نجدد العهد والثقة

أحزاب الحوار الوطني
أحزاب الحوار الوطني

 عقد منتدى أحزاب الحوار الوطني برئاسة المهندس مدحت بركات،  رئيس حزب أبناء مصر جلسته السابعة عشر ، بمشاركة ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ووفد حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتور محمد جمال نائب رئيس الحزب وحضور نخبة من الرموز السياسية فى المجتمع، وسط أجواء إحتفالية ، بمناسبة انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.



   ووسط حفاوة بالغة ، استمع الحاضرون لقصص وبطولات  مجموعة من الأبطال الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973 ، وقدم المهندس مدحت بركات دروع التكريم لكل من اللواء أركان حرب سعيد حسنين ، المهندس المتولى إبراهيم و الرقيب طه جاويش  و د.دعاء نجلة بطل الصاعقة المصرية رفعت .
   


  كما كرم رئيس حزب أبناء مصر ، و منتدى أحزب الحوار الوطنى كل من ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ، لدوره الوطني والبناء في دعم الدولة المصرية ، ود. جيهان مديح  رئيس حزب مصر أكتوبر،  لدورها الرائد فى العمل السياسي ، وفى دعم الدولة المصرية ، ولكونها أول إمرأة مصرية رئيسة لحزب سياسي يحمل اسم وتاريخ انتصارات السادس من أكتوبر وشعاره " انتصارات الأمس.. وطموح المستقبل " ،  والعميد جمال إمام الخبير العسكري ونائب رئيس حزب أبناء مصر لدوره في خلق الوعى وخدمة قضايا الوطن.
  


  وخلال كلمته  بعث المهندس مدحت بركات برسالة تهنئة  للشعب المصرى العظيم صاحب البطولات والتضحيات والقوات المسلحة المصرية الباسلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى ، صانعة هذا النصر وهذا التاريخ ، وقال إننا بهذه المناسبة العظيمة نجدد العهد والثقة فى القائد المصرى الوطنى المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المصلحة المصرية الباسلة درع الوطن وسيفه.

 ودعا الحاضرون للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر الأبرار والرئيس الشهيد محمد أنور السادات صاحب قرار العبور العظيم وبطل الحرب والسلام.

  و من جانبه قال ناجى الشهابي ، رئيس حزب الجيل ؛ إن القوات المسلحة المصرية  سوف تبقى فخر الأمة العربية والشعب المصري لأنها درع الأمة العربية  كلها .

وأضاف الشهابي ؛ إن انصار أكتوبر بدأ بقرار الزعيم جمال عبدالناصر بحرب الاستنزاف أطول الحروب الحديثة ، و الفضل الأكبر للشعب المصرى العظيم ، وجيل أكتوبر الذى لم يكرم التكريم اللائق به حتى الأن ، والتى تحتاج بطولات كل ضباطه وجنوده لأن توثق وتخلد فى التاريخ.

  وقال الدكتور محمد جمال نائب رئيس حزب مصرأكتوبر،  إن مصر على مر التاريخ كانت وما زالت تواجه تحديات ، ولم تتأخر القوات المسلحة عن تلبية نداء الوطن فى كل وقت .

 

  وبعث د. محمد جمال بإسم حزب مصر أكتوبر تحية إجلال وتقدير للقوات المسلحة المصرية برئاسة القائد الأعلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الذى أكد أن أكبر عدو لمصر فى حاضرها ومستقبلها يتمثل في محاربة الفقر والجهل والتخلف ، وهو ما نسعى ترسيخ دعائمه فى الجمهورية الجديدة من خلال الحوار الوطنى الذى يجمعنا.

 

أحزاب الحوار الوطني مدحت بركات أكتوبر حزب الجيل

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