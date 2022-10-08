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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

كارمن لبس
كارمن لبس

حلت الفنانة اللبنانية كارمن لبس ضيفة على شو القصة ، المذاع على احدي القنوات اللبنانية ، وقد كشفت عن تعرضها للتحرش عدة مرات . 

وقالت كارمن لبس فى تصريحات لبرنامج شو القصة : تعرضت للتحرش فى سن التاسعة من قبل أحد الجيران ، وقد سردت لوالدتي الامر ، واخبرتني عن الطريقة الصحيحة لمواجهه الأمر . 

واستكملت كارمن لبس حديثها قائلة : فى المرة التالية حاول هذا الشخص التحرش بي مرة ثانية ، وقولت له فى حال عدم ابتعاده سوف ابلغ الجميع وينفضح أمره ، مما جعله يقوم بتقبيل يدي حتي لا أفعل ذلك . 

وتضيف كارمن لبس : تعرضت بعد ذلك الى  محاولات التحرش من بعض الأشخاص سواء فى الطفولة أو مع بداية دخول المجال الفني .

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وكانت قد نشرت الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس،​ مقطع فيديو طريف لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وثقت من خلاله تعرضها للإصابة.

وخلال تصوير مشهد من مسلسل "على الحلوة والمرة"، وعندما كان عليها القيام بـ "حلب" البقرة، وصل الحليب إلي عينها، ما جعلها تصاب بحرقة، ورغم دخولها في موجة من الضحك إلا أن تأثير الإصابة ظل عليها حوالي نصف ساعة.

تعليق كارمن لبس:


وعلقت كارمن لبس على الفيديو بأسلوب ضاحك: "بهيدا المشهد كنت عنجد عم جرب إحلب البقرة، والنتيجة إنو بدل ما ينزلو بالسطل طلعو بنص عيني ضلت تحرقني نص ساعة، بس أنا مع هيك غشيانة ضحك".

كارمن لبس التحرش مسلسل على الحلوة والمرة علي الحلوة والمرة شو القصة

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