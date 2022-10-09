الرياضة: مستمرون في تكثيف التوعية بالتغير المُناخي لدى الشباب والنشء

أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور عبد الله الباطش، مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، في افتتاح مؤتمر الشباب المحلي للمناخ في مصر LCOY17 المعتمد من الدائرة الرسمية للشباب والأطفال YOUNGO في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ UNFCCC، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ (COP27) في نسخته السابعة والعشرين والمقرر انعقاده في نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وأشار الدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة، إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمثل هذه المؤتمرات، والتي تعد أحد الأنشطة المحلية التحضيرية لمؤتمر المناخ، وأحد المكونات الرئيسية الأجندة الوطنية والحملة الشبابية المصرية من أجل المناخ.

وأعرب عن تقدير وزير الشباب والرياضة للحدث والقائمين عليه، متمنياً نجاح المؤتمر وفعالياته، والتي تشمل عددا من الجلسات وورش العمل بمشاركة الشباب المصري من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، جهود وزارة الشباب والرياضة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لافتا للأنشطة والمبادرات والبرامج التي تنفذها أو ترعاها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الوزارات والمؤسسات المختلفة.

وقال الدكتور عبد الله الباطش إن الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي مستمرة في تكثيف التوعية بالحفاظ على البيئة وتعزيز دور النشء والشباب في مواجهة التغيرات المناخية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا للملتقى العربي والأفريقي لتعزيز دور المتطوعين في مواجهة التغيرات المناخية، وأندية المناخ والبيئة والتي دشنتها الوزارة بمراكز الشباب، وقافلة الشباب والمناخ التي تجوب المحافظات للتوعية بالتغيرات المناخية بالتعاون مع اليونسيف، ونماذج المحاكاة لقمة المُناخ، وسفينة النيل الخضراء، بالاضافة لدور الوزارة في استضافة مؤتمر COY، ويوم الشباب والأجيال المستقبلية بقمة المنُاخ في نسختها الـ٢٧.

شهد المؤتمر عزة الدري، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عثمان، مدير عام الإدارة العامة للموهوبين، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وممثلو منظمات الأمم المتحدة، وعدد من الشباب المصري الناشط في مجال العمل المناخي، وعدد من الشباب المصري من مختلف محافظات الجمهورية.