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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فتاوى تشغل الأذهان| رمضان عبدالمعز: أصحاب الأخلاق الحسنة أقرب الناس إلى النبي.. 4 وصايا من أسامة الأزهري في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

فتاوى تشغل الاذهان
فتاوى تشغل الاذهان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الاسلامي، أن الايمان أخلاق وقيم، ووصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالفلاح في آيات القرآن الكريم، بقول تعالى: "قد أفلح المؤمنون".

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وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أن المسلم الذي يريد أن ينال محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه التحلي بالأخلاق، مؤكدا أن أحب الناس وأقرب الناس إلى النبي أحسن الناس أخلاقا الذين يتحلون بالأخلاق الحسنة.

وتابع عبدالمعز: "المؤمنون عندهم أخلاق ومش بيطلعوا العيب ويعرضون عن اللغو ولو في حد قال أمامهم لغو يعرضون عنه كما وصف أخلاقهم القرآن الكريم، وحب الرسول يتمثل ويتلخص في اقتدائك بالرسول اللي ربنا قاله انك لعلى خلق عظيم"، مؤكدا أن الاخلاق والايمان قيم".

4 وصايا من أسامة الأزهري في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

قال الدكتور أسامة الأزهري إن السيرة النبوية المشرفة مسيرة إحياء، وعناقيد نور وضياء، ومنار اهتداء، وصناعة حضارة، ومعرفة بالله، وتعظيم لشعائره، ورحمة بخلقه، وحرص عليهم.

ونشر الأزهري عبر صفحته على الفيسبوك : (الوصايا الأزهريَّة في الاحتفال بالمولد النبويِّ الشريف)، أوصيكم بأربع وصايا: كمال التعلق بحضرته ﷺ، - كمال التشوق لرؤيته ﷺ،  كمال العمل بسنته ﷺ،  كمال الخدمة لأمته ﷺ.

وأضاف: يا رب أسألك كمال التعلق بحضرته ﷺ  وكمال التشوق لرؤيته ﷺ، وكمال العمل بسنته ﷺ، وكمال الخدمة لأمته ﷺ، فإنك يا رب شهيد وعليم، بما ملأ هذا القلب من دلائل محبته وتصديقه، وهو أحب إليّ من والدي وولدي والناس أجمعين، ومن نفسي التي بين جنبيّ، فلا تفرق يا رب بيني وبينه، وألحقني به على الإيمان الكامل، والمحبة الكاملة، وأحيني على متابعته ومحبته، واحشرني يوم القيامة في زمرته، واجعلني تحت لوائه، يدي بيده، وأسألك يا رب مثل ذلك لمن يقرأ هذه السطور، أو يسمع هذا الكلام، فأنت بنا عليم، وبضعفنا رحيم.

 

هل صلاة العصر قبل المغرب في آخر ساعة حرام

هل صلاة العصر قبل المغرب في آخر ساعة حرام ؟، ورد أنه فيما يتعلق بتأخير صلاة العصر عن موعدها، فإن ذلك من الأعمال المنكرة المخالفة لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، التي يأثم فاعلها، لذا فإن على من قام بذلك لغير سبب أو علة شرعية المبادرة في طلب المغفرة والعفو من الله تعالى، مع المداومة على أداء صلاة العصر في وقتها بعد ذلك، وقد ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله».

 هل صلاة العصر قبل المغرب في آخر ساعة حرام ؟، إذا أذن المغرب فيكون عليه أن يصلي العصر قضاءً قبل أداء صلاة المغرب إلا إذا وجد صلاة الجماعة للمغرب قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم في صلاة المغرب ثم يصلي العصر بعد الفراغ من المغرب.

هل صلاة العصر قبل  المغرب في آخر ساعة حرام ؟، ورد أنه يستحب تعجيل صلاة العصر اقتداءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي العصر والشمس حيةٌ فيذهب الذاهب إلى العوالي فَيأْتِيهم والشمس مرتفعةٌ».

هل صلاة العصر قبل المغرب في آخر ساعة حرام ؟  ،  فقد ورد فيها أنه يحرم  تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان، وينبغي على من فاتته صلاة العصر بعذر صلاها النائم إذا استيقظ والناس إذا تذكر، فإن كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثمًا وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة، وتكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها، وعليه أن يصلي صلاة العصر قضاءً قبل أداء صلاة المغرب إلا إذا وجد صلاة الجماعة للمغرب قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم في صلاة المغرب ثم يصلي العصر بعد الفراغ من المغرب.

الإفتاء: الخوارج يفسرون الآيات التي نزلت في المشركين للصقها بالمسلمين لخدمة مذهبهم

قالت دار الإفتاء ، إن من منهج الخوارج أنهم يعمدون إلى الآيات التي نزلت في المشركين فيجعلونها في المسلمين لخدمة مذهبهم وآرائهم المتطرفة، وهم يجهلوﻥ معنى الآيات القرآنية، ويفتقدوﻥ ما يحتاﺝ إليه ﺍلمفسر من ﺍلعلوﻡ وﺍلأدﻭاﺕ، فلا يُعتَدُّ بآرﺍئهم؛ إﺫ هم يلتقطوﻥ ما يوﺍفق هوﺍهم من ﺍلنصوص، ﻭيتركوﻥ ما سوى ذلك، ﻭلا يقبلوﻥ فتوى عالم ولا قضاء قاﺽ.

الفتاوى الدينية أسامة الأزهري صلاة العصر الإفتاء

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