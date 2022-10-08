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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فتاوى تشغل الأذهان.. هل سب الشخص في السر عليه إثم .. معاشرة الزوجة يجوز بعد عقد القران أم لا ..ومتى يكون الدعاء مستجابا؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان..

  • متى أتأكد أن دعائي ليس خيرا لي
  • هل سب الشخص في السر إثم أحاسب عليه
  • هل يجوز معاشرة زوجتي بعد عقد القران مباشرة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 

سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال، قائلا: أولا من آداب الدعاء ألا يدعو الإنسان بإثم، ولا قطيعة رحم ولا بذنب.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو الله أن يوفقه إلى الذنب الفلاني أو الدعاء أن يأخذ الله فلانا قريبه.

 

وتابع: أنه ينبغي علينا أن نبتعد عن هذه الذنوب والمعاصي وقطيعة الأرحام غير ذلك لك أن تدعو الله وبكرمه سيستجيب.

هل سب الشخص في السر إثم أحاسب عليه

بسبب الضيق الشديد والضغط العصبي يتسرع الإنسان وقد يسب أو يلعن شخص آخر في قرارة نفسه دون أن يتلفظ بذلك، فهل يحاسب الإنسان على ذلك؟..  أكد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الإنسان لا يُحاسب إلا على ما يفعله أو ما يتلفظ به، كما جاء في الحديث النبوي حيث قال رسول الله: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟» .

 

وأضاف محمود شلبي ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر عبر صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء نصه: «هل أحاسب على شتيمة الناس في سري؟»، أنه طالما لم يخرج الكلام أو تصدر الأفعال إذن لا يحاسب الإنسان عما يحدث به نفسه.

 

وأضاف أمين الفتوى:«لكن الإنسان لا يترك نفسه للشيطان، فمرة وساوس، وثانية وثالثة، ومن الممكن في النهاية يوصل للقول أو الفعل».

 

وتابع شلبي: «فالإنسان يقطع تلك الوساوس التي تشتمل على شتائم من الشيطان بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والاستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ينصرف عنه الشيطان ولا يفكر فيه».

هل يجوز معاشرة زوجتي بعد عقد القران مباشرة 

سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إن معاشرة الزوجة بعد العقد وقبل الفرح تعد على ولي أمرها وعلى البيت الذي دخلته.

 

وأضاف أمين الفتوى:في أعرافنا نمنع معاشرة الزوجة بعد العقد وقبل الفرح، نعم هي صارت زوجتك أمام الله ولكن هي لم تصل بعد إلى بيتك ولم تتول النفقة عليها، وما زالت في عصمة أبيها وبيت أسرتها.

 

وأوضح أمين الفتوى، أنه لابد أن يكون هناك نزاهة وآداب للعقد، فلو قال الشخص أنه يريد أن يعاشر زوجته بعد العقد وقبل الفرح من عوام الناس سيقول له هذا عيب.

 

ونوه خلال البث المباشر لدار الإفتاء، بأن أعرافنا تمنع هذا فلا يجوز للشخص أن يعاشر زوجته بعد العقد ويجب عليه أن ينظر حتى تذهب إلى بيته.

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