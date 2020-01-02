هل يحاسب الإنسان عما يدور في نفسه؟ أستاذة بالأزهر تجيب.. فيديو

هل يحاسب الإنسان عما يدور في نفسه .. قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن النية لفعل المعصية تنقسم إلى خمس درجات وهى الهاجس أو الخاطر أو حديث نفس أو الهم، أو العزم والقصد.
وتابعت عوف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الإنسان إذا هم بسيئة ولم يفعلها فلا يحاسب عليها، والمحاسب عليه الإنسان العزم.
هل يحاسب الإنسان على ما يدور في قلبه؟
وتابعت: الهاجس أو الخطر أو حديث النفس، لا يحاسب عليه الإنسان، أما ما يحاسب عليه فهو العزم والقصد على فعل الشيء.
وأكدت أن الحب من الأمور التي يحاسب عليها الإنسان "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" والحب ليس التمني، فلا يليق بالمسلم أن يتمني ذلك، فالحب هنا بمعنى الفعل.
كما استشهدت بقوله تعالى "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ".
هل يحاسب الإنسان على أفكاره؟
وأوضحت أن هناك أمورا قلبية يحاسب عليها الإنسان، منوهة بأن الإيمان والكفر من الأمور القلبية التي يحاسب عليها الإنسان.
وتابعت عوف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الإنسان إذا هم بسيئة ولم يفعلها فلا يحاسب عليها، والمحاسب عليه الإنسان العزم.
هل يحاسب الإنسان على ما يدور في قلبه؟
وتابعت: الهاجس أو الخطر أو حديث النفس، لا يحاسب عليه الإنسان، أما ما يحاسب عليه فهو العزم والقصد على فعل الشيء.
وأكدت أن الحب من الأمور التي يحاسب عليها الإنسان "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" والحب ليس التمني، فلا يليق بالمسلم أن يتمني ذلك، فالحب هنا بمعنى الفعل.
كما استشهدت بقوله تعالى "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ".
هل يحاسب الإنسان على أفكاره؟
وأوضحت أن هناك أمورا قلبية يحاسب عليها الإنسان، منوهة بأن الإيمان والكفر من الأمور القلبية التي يحاسب عليها الإنسان.