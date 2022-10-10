إسلام الألفي: تواصل مباشر بين وزارة الهجرة والشباب الدارسين بالخارج..فيديو

قال إسلام الألفي ممثل مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين الدارسين بالخارج؛ إن المركز تم تدشينه منذ عامين بوزارة الهجرة والهدف منهم وجود تواصل بين وزارة الهجرة والشباب الدارسين بالخارج ثم تم إختيار20 ممثل للمركز في دول العالم في الخارج.

أضاف إسلام الألفي خلال لقاءه في برنامج 90 دقيقه المذاع على قناة المحور الفضائية؛ أنه تم عمل لقاءات كثيرة بين الشباب والوزارت سواء لقاءات شخصية أو إفتراضيه على مدار العام سواء مع وزارة الهجرة أو وزارات أخرى.

أوضح ممثل مركز وزارة الهجرة للشباب الدارسين أن المشاركه تمت من خلال الشؤون المعنوية للقوات المسلحه ووزارة الهجره؛ ثم تمت دعوه الشباب من خلال جروبات فيسبوك والواتساب للشباب المصري لمشاركتهم في مشروع قومي؛ مضيفا أن يتم التواصل مع وزيرة الهجرة بشكل مباشر مرتين في السنة.