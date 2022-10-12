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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"ليه الباقة بتخلص في نص الشهر".. مساعد وزير الآثار للتحول الرقمي يجيب|فيديو

الانترنت
الانترنت

كشف  المهندس خالد شريف  ، مساعد وزير الأثار للتحول الرقمي عن سبب الانتهاء السريع لباقة الانترنت ، قائلا : "الباقة بتخلص في نص الشهر نتيجة التحميل السريع وهذا يجعل قدرتي على تسجيل البيانات أعلى ".

وأضاف “ شريف ”  ،خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج “ 90دقيقة ” ، والمذاع على فضائية “ المحور ” :  "إحنا أكثر شعب بنقعد على اليوتيوب، والناس قاعدة تتفرج على أفلام وراء أفلام وده يجعل الباقة تخلص مبكرًا"، مشيرًا إلى أن الإنترنت الفضائي سيساهم في توفير الخدمة بالمناطق النائية.

الإنترنت غير المحدود 

وعقب على مطالبات "  الأنترنت غير المحدود   " : لا يوجد مكان في العالم يمتلك انترنت غير محدود وسريع جدا ، ولكن ممكن يكون سريعا جدا ، ولكن غير المحدود لازم ندفع تكلفته ، وهو موجود في بعض البلاد ولكن تكلفته عالية. 
 

مساعد وزير الأثار المهندس خالد شريف مساعد وزير السياحة والأثار توك شو الانترنت باقة الإنترنت

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