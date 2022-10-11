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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الآثار للتحول الرقمي: لا يوجد دولة بها إنترنت غير محدود| فيديو

الانترنت الغير محدود
الانترنت الغير محدود

قال المهندس خالد شريف ، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، تعقيبا على حصول مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى أفريقيا، إن معظم الكابلات النحاسية القديمة تم تحويلها لكابلات من الفايبر، والألياف الضوئية، موضحا أن الألياف الضوئية تعطي سرعات تفوق 40 و 50 ميجا والكابلات النحاسية تعطي سرعة أقل في  الإنترنت  خاصة في حالة أن تكون الكابلات قديمة.

 

وتابع المهندس خالد شريف، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور "، أن تم الانتهاء من تحويل طبقتين من الشبكات للألياف الضوئية، وهما الشبكة الوسيطة، والرئيسية، موضحا أن الشبكة الطرفية تختلف من حي لآخر، وهناك بعض الأحياء التي تحولت بالكامل للألياف الضوئية، أو كابلات نحاسية جديدة.

 

الإنترنت غير المحدود 

 

وعقب على مطالبات "  الأنترنت غير المحدود   " : لا يوجد مكان في العالم يمتلك انترنت غير محدود وسريع جدا ، ولكن ممكن يكون سريعا جدا ، ولكن غير المحدود لازم ندفع تكلفته ، وهو موجود في بعض البلاد ولكن تكلفته عالية. 
 

مساعد وزير السياحة والآثار المهندس خالد شريف مساعد وزير السياحة والأثار برنامج 90 دقيقة الانترنت غير المحدود توك شو

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