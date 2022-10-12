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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قدام مرايتها.. إيمي سمير غانم بدون مكياج في أحدث ظهور

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، فيديو قصير من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وظهرت إيمي سمير غانم عبر خاصية “الاستوري”، من أمام المرآة، بإطلالة بسيطة بدون مكياج، مرتدية ملابس كاجوال.

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إيمى سمير غانم ومسلسل سوبر ميرو 

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل «سوبر ميرو» والذي شاركت فيه بجانب سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وإنعام سالوسة وملك قورة وميار الغيطي ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وعلى صعيد السينما، كانت آخر الأعمال التي قدمتها فيلم «عشان خارجين»، والتي شاركت فيه بجانب حسن الرداد وطاهر أبو ليلية، وبيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي.

إيمي سمير غانم
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