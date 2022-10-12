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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 12-10-2022

الخضروات
الخضروات

شهدت  أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق العبور اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، تباينا فى أسعار الخضروات والفاكهة،  وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبصل بـ 6 جنيهات للكيلو، والبطاطس 8 جنيهات للكيلو.

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء:


وتراوح سعر الجزر من 3.5جنيه إلى 12 جنيها مقابل 10جنيهات أمس،أما الباذنجان والخيار والكوسة 8 جنيهات.

وبلغ الفلفل 12جنيها والفلفل الألوان من 12جنيها إلى 28 جنيها للكيلو بسوق التجزئة .

البصل الأحمر 6 جنيهات ، والبصل الأصفر 6.5 جنيه ، الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات،البطاطس 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 12 جنيها ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 7 جنيهات والثوم 10 جنيهات .


أسعار الفاكهة اليوم:
 

سعر الجوافة من 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

العنب الأصفر 15 جنيها والعنب الأحمر 12.5 جنيه.

والمشمش 35 جنيها  الموز البلدي 12 جنيها ونصف، والموز المستورد 20 جنيها.

العنب البلدي 10 جنيهات.

التفاح الأصفر 25 جنيها والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها.

التفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها.

الكاكا 12 جنيها الكيوي 35 جنيها والأفوكادو 60 جنيها.

الخوخ 25 جنيها والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها  والرمان 10 جنيهات.

التفاح الأصفر 25 جنيها والتفاح الفرنساوي 40 جنيها.

البرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ،ومانجو الفونسو 20 جنيها .

المانجو نعومي 25 جنيها، والعنب الأسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها، الكنتالوب 5 جنيهات،والشمام 5 جنيهات،والبطيخ من 30 جنيهات إلى 70 جنيها للواحدة حسب الوزن.

اسعار الخضروات سوق العبور الخضروات البطاطس الطماطم الليمون الفلفل الاحمر

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