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برلمان

برلماني يطالب بحملات ترويجية وإعلامية وتوعوية لمبادرة "ابدأ"

النائب حازم عويان
النائب حازم عويان ، عضو مجلس النواب

أكد النائب حازم عويان ، عضو مجلس النواب ، أن إطلاق مؤسسة "حياة كريمة"، مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية "ابدأ"، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات ، ستكون النواة الحقيقية لبداية الصناعة بمصر بأيدي أبنائها.

وأوضح النائب حازم عويان فى بيان صحفى له، أن توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية تعكس حرص القيادة السياسية على أن تكون مصر من الدول التى لها بصمة كبيرة فى مجال الصناعة خلال الفترة القادمة  

وأشار  عضو مجلس النواب إلى أن إهتمام القيادة السياسية بمبادرة (ابدأ) لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير كافة التسهيلات لها لمحاولة النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق أهدافها، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم ملف الصناعة من منطلق كونها قاطرة التنمية خاصة فى إطار الأهداف التى وضعتها الدوله لسير نحو الجمهورية الجديدة .

ودعا النائب حازم عويان ، إلى ضرورة دعم مبادرة " إبدأ" والترويج لها ووجود حملات إعلامية وتوعوية لها حتى تحقق أهدافها المنشودة ، وأن تصبح مصر من الدول الصناعية في المنطقة العربية والشرق الأوسط حيث تتوافر عوامل االصناعة المتخصصة فيها .

يشار إلى  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، أبريل الماضى، لدعم وتوطين الصناعة الوطنية عبر الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات ، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

ووجه الرئيس بتقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، كما وجه بتقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.

مؤسسة حياة كريمة ابدأ الواردات المنتج المحلي الضرائب

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