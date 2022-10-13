تمريض الإسكندرية: دورات تدريبية لمقدمي الرعاية الصحية المنزلية للحفاظ على جودة الخدمة

نظم قسم تمريض صحة المجتمع، بكلية التمريض جامعة الإسكندرية مؤتمر علمي تحت عنوان "الرعاية الصحية المنزلية: الفرص والتحديات"، بمشاركة خبراء ومتخصصون فى مجال الرعاية التمريضية المنزلية.

وهنأت عميدة كلية التمريض جامعة الإسكندرية الدكتورة نفرتيتي زكي أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب، على شهادة الهيئة القومية للاعتماد بتجديد الاعتماد للكلية للمرة الثالثة، والسعى نحو الاعتماد الدولي والذي يرجع الى القدرة المؤسسية للكلية وتميز الأساتذة علميا وفكريا.



واكد المشاركون فى المؤتمر، على ضرورة نشر الوعي عن منظومة الرعاية المنزلية في مصر بين أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية، والتعرف على تجارب الدول الأخرى في الرعاية المنزلية، والتعرف على التحديات التي تواجه مقدمي الرعاية المنزلية من وجهة نظر التمريض، تحديد وإبراز دور كليه التمريض من أجل تطوير منظومة الرعاية المنزلية.

وأشار المشاركون إلى ضرورة عقد دورات تدريبية لمقدمي الرعاية الصحية المنزلية للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة، بالإضافة الى المعايير الخاصة لتقديم الرعاية الصحية المنزلية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، واستحداث برامج دبلومات مهنيه بينية تضم كل التخصصات المعنية بمجال الرعاية الصحية المنزلية، والتعاون بين وزارة الصحة ونقابة التمريض و الكلية لحل المشكلات التي تواجه مقدمي خدمات الرعاية المنزلية.