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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ذكر لزيادة البركة في الأموال والأولاد والصحة .. اغتنمه ولا تتركه

ذكر لزيادة البركة
ذكر لزيادة البركة

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبي عندما كان يريد ان يهدي هدية لأحد من الصحابة فكانوا يفضلون هدايا خاصة كدعاء أو ذكر  أو درجة فى الجنة وليست هدايا مادية مثلما نحب، والدليل على ذلك عندما قال النبي للصحابي (( تمنى عليا فلم يقل له الصحابي ارض ولا فرس ولا دار ولا زوجة انما قال له اتمنى مرافقتك فى الجنة يا رسول الله). 


وأضاف “ أبو بكر”، خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم اهدى دعاء لسيدنا زيد بن ثابت أحد حفظة القران وأمره أن يتعاهد به اهله كل يوم اى يقوله فى وسط اهله او يعلمه لأهله ان يقولوا كل يوم (( لبيك اللهم لبيك ، لبيك وسعديك والخير فى يديك ومنك واليك ما قلت من قولا او نذرت من نذرا او حلفت من حلف فمشيئتك بين يديك ما شئت منه كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله انك على كل شئ قدير اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت أنت وليي في الدنيا والأخرة توفني مسلماً والحقني بالصالحين)). 

 

وتابع محمد أبو بكر، قائلاً: اكتبوا هذا الدعاء ورددوا كل يوم فى بيوتكم وسترون بركة عجيبة فى اولادكم وصحتكم واموالكم وبيوتكم حتى ان الشيطان سيفر من بيوتكم بفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم . 

ذكر لزيادة البركة في الأموال والأولاد والصحة ذكر لزيادة البركة في الأموال

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