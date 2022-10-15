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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فرانس فوتبول: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية .. فيديو

صدى البلد

تحدث باسكال فيري، رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال الموسم المنقضي 2021-2022.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي، يوم الاثنين المقبل في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال باسكال فيري في تصريحات خاصة لبرنامج “اللعيب” عبر قناة “ إم بي سي مصر”:"نحن على بعد 3 أيام فقط من إعلان الجائزة، تم إخطار القليل جدًا من اللاعبين المعنيين بترتيبهم، لكن تم إخطار الفائزين، وقمت بمقابلتهم لإخبارهم بأنهم فازوا بالجائزة، الفائز بالكرة الذهبية يعرف أنه فاز بها بالفعل، كل مرة تكون لحظات جميلة مليئة بالمشاعر بالفرحة، أما اللاعبين الذين لم يتحصلوا على جائزة، لم نتواصل معهم ولم نُخطرهم بمراكزهم، والتي ستكون مفاجأة لهم، وسيكتشفون ذلك في نفس الوقت عندما يحضرون للحفل أو يشاهدونه على شاشات التلفيزيون".

وأضاف:" هل يستحق محمد صلاح التواجد في المراكز الثلاثة الأولى بالكرة الذهبية؟ بالفعل هو من بين الخمسة أو الست لاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب تلك النسخة، لأنه في موسم 2021-2022 حقق العديد من الإنجازات وتم إختياره كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي".

واستطرد:"لكن هناك نقطتين ليسا في صالحه، وهي خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية وعدم التأهل في كأس العالم، وفعلها زميله السابق في ليفربول مع السنغال، ساديو ماني، لكنني أرى بأن محمد صلاح لديه المقومات لأن يكون في المراكز الثلاثة الأولى أو أكثر من ذلك".

ويتواجد محمد صلاح في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية عن الموسم الماضي.

 

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