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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محمود زكي: رفع توصيات المنتدى البيئي بطنطا إلى المجلس الأعلى للجامعات

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أصدر المنتدى البيئي الدولي الخامس لجامعة طنطا في جلسته الختامية مجموعة من التوصيات الهامة فى ملف التغيرات المناخية في عدد من محاور للمنتدى أهمها تأثير التلوث البيئي و استدامة الطاقة وإعاده تدوير المخلفات لإنتاج صناعات وكذلك الاقتصاد الأخضر والمباني الذكية واستخدام النانوتكنولوجى فى الزراعة وتصنيع الدواء وال hybrid، والبصمة الكربونية، بالإضافة إلى جلسة علمية خاصة بالطلبة، وكذلك جلسة ختامية ضمت علماء بارزين فى الطاقة المستدامة والتغيرات المناخية.  

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صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أنه سيتم رفع التوصيات إلى المجلس الأعلى للجامعات استعدادا لاستضافة مصر خلال نوفمبر المقبل لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، معلنًا اطلاق مبادرة السلام مع الطبيعة، موجهًا الشكر للجنة العلمية للمنتدى لجهدها المبذول في مراجعة وتقييم الابحاث المقدمة وادارة الجلسات العلمية واصدار التوصيات.

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وأفاد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم اختيار أفضل بحث فى كل محور وتكريم باحثيه، مشيدًا بالقيمة العلمية للمحتويات العلمية البحثية التي تم تقديمها من المشاركين بالمنتدى.

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