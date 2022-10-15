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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب كورتوا.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الملكي استعدادا لمواجهة برشلونة، المقرر لها غدا الأحد، في كلاسيكو الأرض على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

واستبعد أنشيلوتي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة، بسبب الإصابة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة:

حراسة المرمى: لونين - لويس لوبيز - كانييثاريس.
خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو، ألابا -  فاييخو، ناتشو - أودريوزولا - لوكاس فازكيز - ميندي - روديجر.
خط الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني.
خط الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو - ماريانو.

ويتصدر فريق برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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