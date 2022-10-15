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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التكليف حسب الاحتياج بالمهن الطبية| نيفين منصور تكشف مفاجأة بشأن التمريض

التمريض
التمريض

قالت الإعلامية نيفين منصور، إنه خلال الفترة الماضية تم الحديث كثيرًا عن توصيات اللجنة العليا لـ التكليف الخاص بـ المهن الطبية، وأن التكليف بداية من عام 2025 سيكون حسب الاحتياج.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أنه بعد مناقشة هذا الأمر من قبل جميع الجهات تبين أن هناك اختلاف بين الجميع بشأن موعد تنفيذ المقترح.

ولفتت إلى أن البعض من المسئولين عن المهن الطبية يقول أن هذا المقترح سيتم تنفيذه بداية من عام 2025، على الخريج، وفى هذا الحالة هناك طلاب فى العام الثاني من الكلية سيطبق عليهم، هذا الأمر، على الرغم من أن الطلاب يجب أن تعلم بهذا الأمر قبل دخول الكلية.

وكشفت نيفين منصور، أن الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أكدت لـ البرنامج أن هذا المقترح لن يطبق على كليات التمريض، لا في 2025، و 2030، مؤكدة :" لدينا عجز فى عدد الممرضين و نحتاج كل خريج وهذه مفاجأة".

 

نيفين منصور المهن الطبية كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ التمريض

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