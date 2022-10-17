حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي من داخل محطة وقود بالمعادي

أمرت جهات التحقيق،بحبس شخصين 4 ايام لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى محطات وقود السيارات بالمعادي.

وكان تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من مدير محطة لوقود السيارات بدائرة القسم بتضرره من عامل بذات المحطة مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل المحطة محل عملهما.

محطة لوقود السيارات

وبإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى هروب المتهم إلى أصل بلدته بمحافظة الاسكندريــة تم إستهدافه وضبطه، وبصحبته شقيقه عاطل وبحوزتهما مبلغ مالى وهاتفين محمول.

وبمواجهه الأول اعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب المغافلة إبان فترة عمله بالمحطة بالإشتراك مع شقيقه المذكور .

وبمواجهة شقيقه أيد ما سبق ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.