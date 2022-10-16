بـ لوك كلاسيكي.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في أحدث ظهور لها.

وتألقت سيرين بفستان وردي مطرز، في لوك كلاسيكي أنيق، وأكملت الطلة، بـ ميك أب يبرز جمال ملامحها، ونالت إعجابا كبيرا من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وعلقى سيرين عبد النور على الصور: “جائزة لجنة التحكيم عن التميز لمسلسل دور العمر .. شكرا موريكس دور”.

وكان آخر أعمال الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مسلسل "دانتيل" الذي عرض العام الماضي، من بطولة محمود نصر، زينة مكي، وسام فارس.

سيرين عبدالنور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدار ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين عبد النور في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.