تلاسن النجوم.. الحرب تشتعل بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم.. وسارة نخلة تسخر من سلاف فواخرجي

لم يكن صدام سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم هو واقعة التلاسن الأولى أو الأخيرة بين النجوم، إذ تشهد الساحة الفنية حرب كلامية بين العديد من النجوم بسبب تراكم الخلافات والمشاكل بينهم من ناحية، أو بسبب الصراع والمنافسة من ناحية أخرى مما جعل بعضهم يدخل فى تراشق بالألفاظ والتصريحات (قصف جبهات) التى تصل إلى حد السب والسخرية أحيانًا.

ويرصد «صدى البلد»، في التقرير التالي أبرز ملامح الحرب الكلامية بين النجوم.

سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

اندلعت مؤخرا حرب التصريحات بين الفنانتين اللبنانيتين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم، بعد كلام الأولى خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات ختام منتدى الإعلام العربي في دبي، والتي ضمت إلى جانب سيرين، كل من المنتج اللبناني صادق الصباح والممثل السوري عابد فهد

بدأت الأزمة، حينما سأل الإعلامي اللبناني نيشان بختام منتدى الإعلام العربي: «لماذا لا يجمع المنتج صادق الصباح سيرين عبد النور ونادين نجيم بعمل درامي واحد؟»، لتجيب سيرين: «أستاذ صادق طرح هيدا الموضوع بالزمانات، وأنا وافقت، بس نادين ما وافقت».

من هنا، استرد صادق الصباح قائلا: «أنا مش مأكد»، لتردّ عليه سيرين عبد النور بالقول: «مبلا إستاذ صادق، كان في مقابلة موجودة على اليوتيوب، قالتلهم أنا جدولي لسنة 2021 مليان، وأنا هيدا الموضوع مش وارد عندي».

وكان تصريح سيرين عبد النور، بمثابة الشرارة التي أشعلت النيران، ما استدعى ردا مباشرا من نادين نسيب نجيم، التي كتبت في تغريدة على حسابها عبر تويتر: «حلو الإنسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أولاً، وأهم شي المصداقية بالكلام .. في مثل بيقول خالف تُعرف وفي ناس بتهاجم لتُعرف.. الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة اذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا».

سارة نخلة تسخر من سلاف فواخرجي

سخرت الفنانة السورية سارة نخلة، من مواطنتها الفنانة سلاف فواخرجي، بعد تصريح الأخيرة في أحد البرامج التي قالت فيه إن عددا من جمهورها في مصر، وأصدقائها بالوسط الفني المصري، يطالبونها بالعودة لمصر مجددا.

وكتبت سارة نخلة، منشورا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سخرت فيه من سلاف فواخرجي، قائلة: «اكتر خبر ضحكني النهاردة .. مصريين مين يا استاذة ؟؟!! المصريين الي غلطتي فيهم وقولتي انك لو فضلتي تشتغلي من غير انقطاع كنتي قعدتيهم فالبيت ؟؟!!!! منافقة … خليكي فبلدك و كتيرة عليكي يا فنانة … المصريين اكبر من كدا نماذج و عندهم نجوم محترمين بيعرفوا يتكلموا و عارفين يعني ايه اصول … خليكي فبلدك و كتيرة عليك ولو نسيت الي جرى هات الدفاتر تتقرا ….»، مستعينة بلفظ خارج وكتبت حروفه متفرقة.

تفاجئ الجمهور منذ ساعات بتصريحات نارية من المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، ضد طليقها حسام حبيب وذلك خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وردًا على سؤالها عن حبها لزوجها السابق، قالت شيرين :”حبيته عقربة مش لاقيه حتة تنام فيها، أنا متأذتش في حياتي من حد كده، ده إنسان قلبه أسود وفاضي، وبيغتاب كل الناس”.

فجّرت الإعلامية لميس الحديدى مفاجأة جديدة بشأن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، من خلال برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر شاشة ON E.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي: "الفنانة شيرين عبد الوهاب اتصلت بينا تانى وقالت إن لديها دلائل على كل ما قالته، ويمكن أن تثبته وأنها مُتحملة المسئولية القانونية عن كل ما قالته".

وأضافت الإعلامية لميس الحديدى: “وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها وكلت أحد كبار المحامين فى جنحة ضد حسام حبيب ودفعت مليون جنيه أتعاب للمحامى لتثبت ما قالته بالدلائل والمستندات”.

وعلق الفنان حسام حبيب على تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى.

وقال حسام حبيب من خلال تسجيل صوتى عبر برنامج Et بالعربى :" هيكون فى اجراء قانونى وأنا عمرى ما دفعت عن نفسى وعمرى متكلمت وده كلام مرسل والكلام اللى هرد به كلام بالمستندات".

وأضاف حسام حبيب :"بحاول احافظ على سمعتها وبيتها ومكنتش بتكلم لكن دلوقتى هضطر اتكلم".

وتابع حسام حبيب :" هتكلم بحقائق تثبت ان الكلام ده كله تهديد وابتزاز منها عشان اسمع الكلام وبتهدد ديما بجمهورها ..وهرد فى الاعلام كله بحقايق وقانونى".

محمد رمضان وبشرى

وفي شهر مايو الماضي، أثيرت حالة من الجدل، بسبب الفنانة بشرى، بعد تعليقها على أحدث اغاني الفنان محمد رمضان "بلالين" ، التى طرحها أمس الأربعاء عبر تطبيق أنغامي.

البداية كانت عندما تحدثت "بشرى" في لقاء لها مع برنامج MBCTrending، عن رأيها في أغنية بلالين للفنان محمد رمضان الجديدة، قائلة إنها لا تعلم مقصده من الأغنية.

وحول إن كان محمد رمضان، يقصد خصوما بعينهم على أنهم «بلالين» أجابت بشرى، قائلة: «على أساس إنه كورة كفر»، مشيرة إلى أنهم تعودوا من محمد رمضان بأن يوجه رسائل من خلال أعماله.

ليرد عليها محمد رمضان بمقطع فيديو جديد، عليه صورة الفنانة بشري، قائلاً: "أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي نفختهم في حياتي لحد انهارده»، مشاركًا بجزء من الأغنية، ناهيًا حديثه: «فهمتي".

ردت "بشري" على الفنان محمد رمضان عبر خاصية الاستوري لحسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير إنستجرام .

وعلقت بشري قائلة : لأ لسه والله، هو أنت نزلتها كلها أصلًا، هي نزلت كاملة، أنا شفت انستجرام بس، كده هتخليني أعملك أغنية كورة كفر، مبروك يا رمضان بس خفّ علينا شوية.

أصالة وأنغام

لم تهدأ الحرب الباردة بين الفنانة أنغام والسورية أصالة منذ أن تزوجت الأولى من الموزع أحمد إبراهيم، المتزوج من ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة، التي اتخذت موقفا من صديقتها أنغام واتهمتها بتخريب البيوت.

ووصلت الحرب الكلامية بين النجمتين إلى ذروتها، إذ صرحت أنغام في برنامج Carpool Karaoke قائلة: "بعدين كل واحد حر، بصراحة يعنى انتوا مالكو، انتوا تعبانين فى حاجة يعنى حد خد منكم حاجة.. اللي يزعل يتفلق".

وأضافت أنغام: «لو تعرفوا يعنى إيه الحب ولو تعرفوا يعنى إيه بتحبوا الحياة مش هاتتكلموا كده.. الحياة شىء آخر غير اللى هما عايشينه»، وبسؤالها عن أفضل مطربة «أصالة أم شيرين»، أجابت أنغام بدون تفكير: "بالتأكيد شيرين".

وفي تصريحات أخرى لأصالة، قالت فيها: «أخرجت أنغام من حساباتي وزواجها من أحمد إبراهيم تسبب في تدمير عائلة».

وأكدت أصالة في تصريحاتها، قائلة: «أنغام تسببت في إيذاء أحد أقاربي وهذا الأمر انعكس سلبا على الأسرة والأبناء كما أن المظهر والشكل العام يجعلان موضوع زواجها غير لطيف».

بلقيس ونانسي عجرم

فى شهر مايو 2017، شنّت المطربة الخليجية بلقيس هجومًا لاذعًا، على المطربة اللبنانية نانسي عجرم، أثناء لقاء إذاعي لها، أوضحت فيه رأيها حول أعمال نانسي الأخيرة.

وقالت "بلقيس" خلال لقائها إن "نانسي" أصبحت تركز على برامج المواهب والهواة في الفترة الأخيرة، أكثر من التركيز على أعمالها الموسيقية والكليبات، موضحة أن هذه البرامج طغت على إصدارات نانسي الغنائية.

وأضافت أن "نانسي" افتقدت شقاوتها في الكليبات التي اعتاد عليها الجمهور، مشيرة إلى أنها افتقدت أيضًا للموسيقى التي تجذبها، مؤكدة أن أغانيها الأخيرة لا تجذبها.

ونوّهت "بلقيس" بأن أغاني نانسي عجرم الحالية قد تكون مميزة بالنسبة لجمهورها في مصر ولبنان، لكن جمهور الخليج أصبح لا يستمع لها.

شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب

تعتبر المطربة شيرين عبد الوهاب من أكثر الفنانين الذين خاضوا معارك كلامية ضد زملائها، حيث أثارت حالة من الجدل بين جمهورها وجمهور فنانين آخرين لأنها تكرر أخطاءها وخلافاتها على مدار فترات كثيرة، ولعل آخر الأزمات التي أشعلتها شيرين، هي أزمة النجم عمرو دياب، حيث يرى الكثيرون أنها كانت تقصد "الهضبة" بتصريحها في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش، قائلة: "معندناش في مصر غير حماقي وتامر حسني، التاني خلاص كبر وراحت عليه".

وفي نفس المناسبة أيضًا، قالت شيرين: "أنا عارفة إن حماقي يحب إليسا بس أنا فيه ناس بتحبني برضه.. والحمد الله أنا كله طبيعي مفيش نفخ".

شيرين عبد الوهاب وعمرو مصطفى

وقامت شيرين بالهجوم على الملحن عمرو مصطفى بعدما وصفته بالملحن الفاشل ،خلال حلولها ضيفة في برنامج "المتاهة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ورد عمرو عليها قائلًا: "أنا بس هقولك افتكري (ريحة رجلك) لما كنتي عند الشاعر بهاء الدين محمد ونصر محروس، واتحايلوا عليا علشان أسمع صوتك".

جورج وسوف وأصالة

وفي عام 2017، قام المطرب جورج وسوف الملقب بسلطان الطرب، بشنَّ هجوم حاد على المطربة السورية أصالة نصري، بسبب موقفها السياسي تجاه سوريا.

وسبَّها جورج وسوف، عبر استضافته فى برنامج "عائشة" على القناة التاسعة التونسية، الذى تقدّمه الإعلامية عائشة عثمان، قائلًا: "أصالة فاكرة إن الله خلقها ولم يخلق غيرها"، وأكد أنه لا يهتم بأخبارها واعتبرها "فاجرة" وسبَّها، فيما أثنى على والدها وقال إنه كان فنانًا حقيقيًا.

زينة وأحمد عز

وفي شهر يناير من عام 2017 الماضي، أعربت الفنانة زينة عن تعجبها الشديد إزاء تعليق الفنان أحمد عز على حكم براءته من تهمة سبها وقذفها، بعد أن قال: "كنت واثقا من براءتي لأني ما عملتش حاجة غلط"، وكتبت زينة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام": "معلش بقى أنا ما كنتش ناوية أعلق بس بصراحة كدبك اللي ما لوش نهاية بيستفزني جدًا".

وأضافت زينة: "أولا مبروك براءتك من قضية السب والقذف في حقي، ولو إن مبروك من تهمة زي دي مش حاجة تشرف أوي يعني.. إنت ما أخدتش جايزة نوبل"، مشيرة إلى أنها لن تتركه يسجن خوفًا على مصير أولاده.

واستكملت زينة قائلة: "ارجع بقى من لندن اللي انت مستخبي فيها يا دكر ما تخافش"، محذرة إياه بأنه إذا خاض في موضوع نسب أولاده مرة أخرى سيكون لها تصرف آخر بالقانون.

