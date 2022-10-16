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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بسبب ماجي بوغصن

رمت الميكروفون على الأرض.. تصرف عنيف من سيرين عبد النور مع مراسل

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

أثارت الفنانة سيرين عبد النور الجدل خلال تواجدها في حفل موريكس دور بعد إلقائها الميكروفون من يد مراسل صحفي بعد سؤالها عن خلافها مع ماجي بوغصن.

وسأل الصحفي :" هل يمكن حل خلافك مع ماجي بو غصن لتقوم سيرين بإلقاء ميكروفون المراسل".

 

خلاف سيرين عبد النور وماجي بوغصن:

تسببت تصريحات الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حول مسلسل للموت في اندلاع الخلاف من جديد بينها وبين الفنانة ماغي بوغصن وزوجها المنتج جمال السنان.


اندلاع خلاف بين سيرين عبد النور وماغي بوغصن
وألغت ماغي بوغصن وسيرين عبد النور متابعة بعضهما البعض عبر تطبيق إنستغرام، بعد أن أعلن الأخيرة أن شخصية سحر في مسلسل للموت كان لها وهي من ستؤديه ولكنها اكتشفت إسناد الدور لـ ماغي بو غصن.


وأثارت تصريحات سيرين عبد النور حالة شديدة من الجدل، دفعت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن للرد من خلال وضع ستوري على إنستغرام علقت عليها: "شخصية سحر لا تليق إلا بماغي بو غصن".

يذكر أن تلك التصريحات أعادت الخلاف الذي اندلع منذ سنوات بين سيرين عبد النور وماغي بوغصن والذي بدأ خلال تصوير مسلسل 24 قيراط عام 2015، حيث اتهمت سيرين عبد النور، لزميلاتها بأنها قللت من حجم المشاهد التي ستؤديها في العمل لكونها زوجة المنتج جمال السنان الذي أنتج المسلسل حينها.

منتج مسلسل للموت يرد على سيرين عبد النور:

واعتبر جمال السنان، منتج المسلسل، في بيان أصدرته شركة إيغل فيلمز أن هناك تحويراً للعديد من الحقائق والأخبار المتداولة حول المسلسل، خاصة بعد النجاح الذي حققه.

وأكد جمال السنان أن المسلسل عرض عليه دون وسيط وليس كما صرحت سيرين عبد النور، قائلاً: "جرى تحضيره من قبل الكاتبة نادين جابر وجرى عرضه على المنتج جمال السنان قبل سنوات دون حاجة لوسيط واتفقا مع المخرج فيليب أسمر على تنفيذه بعد إجراء بعض التعديلات عليه".

ولفت إلى أنه بعد المشاورات اتفق المنتج والمخرج والكاتبة على إسناد البطولة لكل من النجمتين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وتم الاتفاق معهما بشكل طبيعي.

واعتبر ما تم تداوله محض افتراء هدفها التضليل معتبراً أن كل ما قيل هو غير شفاف وغير مهني، مختتماً بيانه: "اعتدنا ألا ترد على الإساءة والمذب لكننا نرد هذه المرة لأول وآخر مرة احتراماً للرأي العام بوجه الافتراءات".

وكانت ماغي بوغصن صرحت من قبل أن مسلسل للموت عرض على شركة زوجها المسلسل جمال السنان ووصل لها ولدانييلا رحمة وليس لأحد آخر.

سيرين عبد النور حفل موريكس دور موريكس دور ماجي بوغصن

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