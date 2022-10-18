وفاء عامر لمتابعة: حسبي الله ونعم الوكيل أنا بعرف الأصول كويس

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفة على الجزء الثاني من حلقتها فى برنامج “البخت، والذي يعرض على قناة ”الشمس".

وقالت وفاء عامر خلال الحلقة إنها تعرضت إلى الانتقاد من معجبة بسبب طرح صور لها من عيد ميلادها بعد وفاة الفنان سمير غانم بخمس أيام.

وتابعت وفاء عامر: هذة الصور كانت قديمة منذ عدة سنوات وليست حديثة، وأقول لتلك الفتاة “ حسبي الله ونعم الوكيل ” ، وانا لا أقوم بعمل أعياد ميلاد .

وأضافت وفاء عامر: أستاذ سمير غانم قامة كبيرة ، وأقول لهؤلاء الأشخاص الذين يحاولون صناعة التريند “ انتوا فى مزبلة التاريخ ” ، أنا أعرف الأصول جيداً ، ولا يمكن أن أفعل ذلك.

وكشفت وفاء عامر من خلال البرنامج عن تفاصيل جديدة فى الخلاف بين الفنانة ريهام حجاج وشقيقتها الفنانة آيتن عامر، مؤكدة أنها ترى أن الاثنين ضحايا.

وقالت وفاء عامر: “غلطت من البداية لإزالة الخلاف بين الطرفين، ولكني تحدثت مع منتج العمل المنفذ مع بداية نشوب الخلاف، وطلب مني الانتظار، وخلال تلك الفترة كنت أقوم بالتصوير فى لبنان”.

وأضافت: “الأمر أصبح واضحا مثل ضوء الشمس، ولو جلس الطرفان مع بعضهما، وفتحا رسائل الواتساب، سيكتشفان من وراء الأزمة”.

انفصال آيتن عامر

وعلقت الفنانة وفاء عامر لأول مرة على قرار انفصال شقيقتها آيتن عامر عن مدير التصوير محمد عز، قائلة: “كل شىء قسمة ونصيب، ولن أعلق على هذا الأمر”.

وتابعت وفاء عامر، قائلة: “محمد عز شخص جيد، وأتمنى له السعادة”.

وعن السؤال حول عودتهما مرة أخرى، قالت وفاء عامر: "هما مش بيخلوا حد يتدخل بينهم".

وقالت وفاء عامر خلال البرنامج إن الفنانة غادة عبد الرازق ليست صديقة لها، وإن سبق وأن صرحت بهذا الأمر، مما دفع الأخيرة لترد بنفس الرد.

وأضافت وفاء عامر: "لم تكن نيتي سيئة حين قلت ذلك؛ ولكن كلمة الصداقة لها معنى كبير، ولكن فى حال شاهدت غادة عبد الرازق سوف أبادلها السلام، وفكرة إنها قالت إننا ليست أصدقاء لا تشغلني، أنا مروحتش أتلزق فيها”.

وتابعت وفاء عامر قائلة: “سمية الخشاب قالت الكلمة ذاتها إننا مش أصدقاء، وهي معذورة فقد كنت شاهدة على واقعة ورويتها بما يرضي الله، ولكنها اساءت ثم اعتذرت عن الجملة التي قالتها في أحد البرامج”.

وكشفت الفنانة وفاء عامر، عن رد فعل زوجها على المشهد المسرب لها مع الفنان محمد رمضان، في مسلسل “نسر الصعيد”.

وقالت وفاء عامر، في تصريحات تلفزيونية: “زوجي عارف، وواثق هو والجمهور إني بقدم حاجات لذيذة، والمشهد ماكانش له أي تلاتين لازمة في سياق العمل”

مش عارفة مين اللي نزله على السوشيال ميديا

وأضافت وفاء عامر: “أنا مش عارفة مين اللي نزله على السوشيال ميديا، وجوزي كان عارف إنه مش مقصود، وجوزي ماشافش الفيديو أصلا، وهو واثق فيا، وهو منتج كبير وعارف إن ده تمثيل”.

وتابعت وفاء عامر: “زوجي عجبه المسلسل كله، ومش هييجي مشهد كده يعني”