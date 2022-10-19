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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد عبد الجليل: النادي الأهلي عائد بقوة كبيرة تحت قيادة السويسري كولر

صدى البلد

يرى محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية الأسبق، أن فريق الكرة بالنادي الأهلي عائد بقوة كبيرة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وتابع عبد الجليل أثناء وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC ،أحذر كل فرق الدوري بما فيهم الزمالك من انتضافة الأهلي، الأهلي راجع مع كولر، أرى عمل المدرب السويسري، ويهتم بالتفاصيل الكبيرة، والإسماعيلي لن يكون منافس سهل أمام الأهلي غدًا لأنه سيستعرض صفقاته.

وأضاف نجم الأهلي الأسبق،الأهلي عائد بقوة ويحذر المنافسين أن هذا الموسم مختلف، كولر بيقفكرني بفايلر والأهلي يملك بدائل مميزة في كل مركز، وأتوقع فوز الأهلي على الإسماعيلي بفارق هدفين.


وأكمل، قوة سموحة أمام الزمالك غدًا في تواجد طارق العشري مدربًا للفريق السكندري، ولو عجز الزمالك عن التسجيل مبكرًا، سيجد الزمالك صعوبة في الفوز بالمباراة، طارق العشري مدرب "صنايعي" لكن فيريرا "شيخ الصنايعية".

توقعات عبدالجليل بشأن أداء فرق الدوري


وواصل،أراهن على تألق بيراميدز وسيراميكا وفيوتشر هذا الموسم مع الأهلي والزمالك،لا أعذار في خسارة الدوري بالنسبة للأهلي في الموسم الجاري، الأهلي مينفعش يخسر الدوري 3 مواسم متتالية

وأتم، أتمنى أن أرى الزمالك مسيطر ويحصد على 3 أو 4 مباريات متتالية سواء إفريقيا ومحليًا، دائمًا الزمالك يفوق سنتين وينام 7 أو 8 سنوات.

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