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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الهزيمة.. طارق العشري يشيد بأداء لاعبي سموحة أمام الزمالك

طارق العشري
طارق العشري

أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء سموحة أمام الزمالك اليوم على أن الأفضلية كانت لفريقنا خلال أحداث المباراة

 وعبر طارق العشري عن سعادته الكبيرة بأداء لاعبي سموحة الذين أشاد بهم المدير الفني رغم الخسارة، حيث أشار لعدم ظهور خطورة لاعبي الزمالك في مباراة اليوم.

وأضاف أن فريق سموحة أتيحت له فرصتين محققتين كان سيتقدم من خلالهم فريقنا بهدفين دون مقابل إذا تم استغلالهم بالشكل الأمثل، بينما على الناحية الأخرى لم يكن هناك أي تهديد من فريق الزمالك على مرمى "الهاني سليمان" خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.

وشدد العشري على أن فريق سموحة كان الأفضل على مدار 75% من أحداث اللقاء بسبب إغلاق مفاتيح اللعب والمساحات أمام فريق الزمالك.

واختتم طارق العشري حديثه بأنه راضٍ بشكل كبير عن أداء لاعبي الفريق، وأن الهزيمة لن تؤثر بشكل سلبي على فريق سموحة بل أنها ستكون دافع لتطور المستوى في المباريات المقبلة والظهور بأفضل شكل ممكن خلال الموسم 

 

طارق العشري سموحة الزمالك نادي سموحة الهاني سليمان

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