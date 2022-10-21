طلعي بدلة جوزك بتاعت الفرح| فنانات يثيرن الجدل بموضة البدل الرجالي

تداول مستخدمو الفيسبوك صور لفنانات بجواكت رجالي أثارت الجدل علي السوشيال ميديا

وكانت ابرز الفنانات التي ارتدت البدل الرجالي هند صبري والتي اعتادت دائما ظهورها بهذه الطريقة بطرق والوان بدل مختلفة وقد ظهرت بالاسود والابيض

وكما ظهرت الفنانة نيكول سابا بالبدلة السوداء الرجالي علي فستان قصير مطرز وهذه الصورة التي أثارت جدلا كبيرا وكانت ابرز التعليقات التي جاءت علي الصورة الحقي طلعي بدلة جوزك بتاع الفرح .

وقد كانت هذه الموضة ليست جديدة حيث ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب أكثر من مرة بالبدلة الرجالي السوداء والقميص الابيض

والفنانة نيلي كريم ودرة في بنفس الستايل المثير للجدل علي السوشيال ميديا واليكم الصور