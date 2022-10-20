عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد خيري: جائزة أفضل لاعب بمباراة بنفيكا تتويج لجهود فريق بالكامل

صدى البلد

أبدى أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، سعادته بتأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي.

وأشار خيري إلى أن المباراة كانت قوية وصعبة للغاية، وكل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في الفوز والتأهل إلى نصف النهائي.

وأكد اللاعب أن فوزه بجائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي هو تتويج لمجهود فريق رجال يد الأهلي بالكامل وتعاون اللاعبين داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه يعتبرها جائزة للفريق بأكمله.

وقدم «رجال يد الأهلي» عرضًا قويًّا أمام بنفيكا، وتألق اللاعبون على مدار شوطي المباراة، لينجح الفريق في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 29-28 ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وكان الفريق فاز في المباراة الأولى على فريق مضر السعودي بنتيجة 36-30، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، كلا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.

أحمد خيري كأس العالم للاندية سوبر جلوب فريق رجال يد الأهلي بنفيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

بسبب تورتة .. خبيرة تكشف مفاجأة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

طلب رسمي باستبعاد إيران .. ما فرص تواجد منتخب مصر في مونديال قطر؟

ترشيحاتنا

بعد وفاة ابتسام أبو رحاب .. من هو البديل على مقعد النواب

ياباني وكوري .. اسعار 5 سيارات SUV في مصر |صورس

القومي للطفولة يحذر أولياء الأمور من لعبة كتم الأنفاس.. والتعليم تنفي انتشارها

ليه المصورين كانوا بيقولوا انتي ومنى زكي واقفين حالهم؟ عزة بهاء ترد

أبو العينين يتقدم بالعزاء في وفاة النائبة ابتسام أبو رحاب

300 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم مرعليه 60 سنة.. مشروع قانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

بلوك جريء.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

توقف عن الإفراط في تناولها.. 3 أطعمة تصيبك بـ الهشاشة | تفاصيل

فيديو

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

عايزين نشتغل ست ساعات بس .. قصة مقترح أثار الجدل في مصر..فيديو

رعب في بولاق الدكرور.. تفاصيل مؤلمة في حادث إنهاء حياة شاب على يد 6 بلطجية.. فيديو

نفذ عملية قبل استشهاده بدقائق.. غليان بالضفة حزنا على عدى التميمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ