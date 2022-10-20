أحمد خيري: جائزة أفضل لاعب بمباراة بنفيكا تتويج لجهود فريق بالكامل

أبدى أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، سعادته بتأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي.

وأشار خيري إلى أن المباراة كانت قوية وصعبة للغاية، وكل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في الفوز والتأهل إلى نصف النهائي.

وأكد اللاعب أن فوزه بجائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي هو تتويج لمجهود فريق رجال يد الأهلي بالكامل وتعاون اللاعبين داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه يعتبرها جائزة للفريق بأكمله.

وقدم «رجال يد الأهلي» عرضًا قويًّا أمام بنفيكا، وتألق اللاعبون على مدار شوطي المباراة، لينجح الفريق في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 29-28 ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وكان الفريق فاز في المباراة الأولى على فريق مضر السعودي بنتيجة 36-30، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، كلا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.