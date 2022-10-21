وزير المياه السيراليوني يزور القومي للبحوث ويطلع على النموذج الطبيعي لقناطر ديروط الجديدة

قام فيليب كاريمو وزير الموارد المائية بدولة سيراليون بزيارة لمقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية عقب المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

حيث قام الوزير بتفقد المعامل المركزية للرصد البيئي التابعة للمركز، وزيارة الأقسام المختلفة بالمعامل، واستعراض الأنشطة التى يتم تنفيذها ومنها تحليل قياسات نوعية المياه للمشاريع القومية، والتجارب البحثية التي يتم تنفيذها بالاشتراك مع المعاهد البحثية التابعة للمركز وقطاعات الوزارة المختلفة ، وتنفيذ برامج ضبط وتوكيد الجودة.

كما قام بزيارة وحدة تحلية المياه المالحة المنفذة بالمركز، حيث اطلع علي التجربة البحثية الخاصة بإختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه بدرجات ملوحة مختلفة، وزيارة التجربة البحثية التى تم تنفيذها بمعهد بحوث صيانة القنوات المائية والمتمثلة فى تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحى والتى تم تجربتها للاستفادة من مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام تقنية التهوية الممتدة والتى تعد أحد التقنيات قليلة التكلفة.

وتفقد الوزير التجربة البحثية الجارى تنفيذها لقياس إستهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية بإستخدام تقنيات رى حديثة مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه ، وتفقد تجربة إستخدام الأسمدة العضوية الناتجة من المعالجة في الزراعة وتأثير السماد على النبات بنماذج نظم الرى الحديث.

تلى ذلك زيارة معمل المناخ التابع لمعهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية للتعرف على إمكانيات المعهد في مجالات مراقبة وتحليل البيئة والتغيرات المناخية باستخدام أحدث النماذج العددية ، وعرض مخرجات النماذج الخاصة بالتغيرات المناخية حتي عام ٢١٠٠ والتي تم تطبيقها علي دولة سيراليون.

كما تم زيارة معهد بحوث المياه الجوفية للإطلاع علي أهم الأنشطة البحثية والتطبيقية التي يقوم بها المعهد لتحقيق الإدارة المستدامة ومراقبه المياه الجوفية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا.

كما قام بزيارة النموذج الطبيعى لقناطر ديروط الجديدة مستعرضاً شرح عن النموذج وأهم الدراسات التي تتم أثناء إنشاء وتشغيل قناطر ديروط الجديدة بالاستفادة من قدرات معهد بحوث الهيدروليكا في إستخدام النماذج العددية والفيزيائية.