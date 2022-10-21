الإسكان : دخول المواصلات منطقة الـ800 فدان بـ أكتوبر الجديدة | فيديو

أكد الدكتور وليد عباس ، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع تخطيط المشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية ضاعفت حجم العمران الموجود، حيث كان لدينا حجم العمران يصل إلى حوالى 7% والآن وصلنا لنسبة 13,7 % ولم يعد هناك أي مواطن يشتكى من عدم وجود وحدة سكنية.

وأضاف وليد عباس، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذي يبث على قناة النهار، أن مبادرة سكن لكل المصريين تتيح لكل مواطن أن يسكن في وحدة سكنية تستهدف كل المصريين تضم كل المستويات وهذا وفر عدد كبير من الوحدات السكنية.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن هناك سرعة استلام للوحدة السكنية وهناك مناطق سكنت ومواصلاتها أصبحت موجودة، ففي مدينة أكتوبر الجديدة لدينا منطقة الـ 800 فدان بدأت تعمل وتسكن وهناك مواصلات بها.

ولفت الدكتور وليد عباس، إلى أن هناك طفرة كبيرة في العمران بمصر أدت لتوفير فرص عمل كثيرة للشمال وخفضت نسب البطالة للنسف ووصل حجم البطالة إلى 7 % فقط ونطمح أن تقل عن ذلك.