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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عفن في غسالات التحميل الأمامي.. تعرفي على أخطاء الاستخدام وطريقة التنظيف

صدى البلد

الغسالة موجودة في كل منزل في الوقت الحاضر. كثير من الناس يستخدمون الغسالة يوميًا لعدة أسابيع لكن هل تعلم أن غسالتك تحتاج أيضًا إلى التنظيف؟ خاصة إذا كان لديك آلة تحميل أمامي ، فإن طريقة تنظيفها تختلف قليلاً عن الآلات الأخرى. التي يجب أن تعرف عنها وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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ضعي كوب خل فى الغسالة وشاهدى ماذا يحدث

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ابدأ بتنظيف الغسالة


إبدا الحلقة المطاطية التي تمتد على طول باب غسالة التحميل الأمامي هذا يمنع الماء من التسرب عبر أسطوانة الغسالة. 

خذ قطعة قماش من الألياف الدقيقة وامسح الإطار لإزالة الأوساخ السطحية 

اغمس إسفنجة في هذا المحلول عن طريق إضافة بضع قطرات من سائل غسيل الأطباق إلى وعاء من الماء الفاتر وامسح الإطار.

 
تنظيف حلة الغسالة


حلة الغسيل قم برش القليل من صودا الخبز على حلة الغسيل من الداخل. أضف كوبًا من الخل لمنظف الغسيل وابدأ دورة الغسيل.

تنظيف لوحة موزع المنظفات


قم بإزالة صينية المنظفات ونقعها في ماء دافئ لمدة 30-40 دقيقة. اغسلهم جيدًا بسائل غسل الأطباق.

اختيار منظف مناسب


المنظف المناسب يعد اختيار المنظف المناسب أمرًا ضروريًا لإطالة عمر الغسالة. اختر واحدة مصممة خصيصًا للغسالات ذات التحميل الأمامي.


لا تضع ملابس مبللة في الغسالة


ينمو العفن بسرعة في غسالات التحميل الأمامي. كما أن الاحتفاظ بالملابس المبللة في حلة الغسالة لساعات يزيد أيضًا من خطر نقل الصبغة.

طريقة تنظيف الغسالة بعد الغسيل


لمنع الروائح من الغسالة ، قم دائمًا بإزالة الغسيل بعد الغسيل. اترك الباب مفتوحًا لمدة 15-20 دقيقة بعد الغسيل. أيضًا ، امسح الحشية والأسطوانة والغطاء بقطعة قماش قطنية نظيفة مرة كل 2-3 أيام لمنع الأوساخ والرائحة.

الغسالة التنظيف هل تعلم أن غسالتك تحتاج أيض ا إلى التنظيف آلة تحميل أمامي قم بتنظيف لوحة موزع المنظفات غسالة التحميل الأمامي سائل غسيل الأطباق ​​​​​​​health

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