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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد في الأهلي حول فرع التجمع الخامس

صدى البلد

عقدت لجنة الموارد البشرية برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مطولًا في حضور المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، وعماد حلمي المدير المالي، وأحمد النحاس مدير فرع القاهرة الجديدة، وممثلين عن عدد من الإدارات المعنية.

شهد الاجتماع تفعيل قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيينات فرع القاهرة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا لاستلام مهام العمل يوم 27 أكتوبر الجاري، استعدادًا لافتتاح الفرع خلال الفترة القادمة.

قامت اللجنة بفحص الطلبات المقدمة من أفراد الأمن بشأن الترقيات الخاصة بهم، وتم إجراء مقابلات مع المتقدمين للحصول على الترقيات لاتخاذ القرارات المناسبة.

واستقرت اللجنة على تسكين 75 من القوة العاملة للفرع، على أن تصل إلى كامل طاقتها في غضون شهرين على الأكثر.

ويتم حاليًّا توريد الخامات والأدوات الخاصة بالمنافذ لتوفير خدمات الأعضاء.

وتشهد الفترة الحالية وضع الرتوش الأخيرة، التي تسبق افتتاح الفرع المقرر له قبل نهاية العام الجاري.

 

لجنة الموارد البشرية برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي اجتماع ا سعد شلبي المدير عماد حلمي أحمد النحاس مجلس الادارة

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