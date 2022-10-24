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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستعد للتضحية بـ20 مليون جندي.. لماذا لا يمكن لبوتين خسارة الحرب بأوكرانيا؟

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

حذر دبلوماسي روسي سابق، من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مستعد للتضحية بما يصل من 10 إلى 20 مليون روسي للفوز بالحرب في أوكرانيا.

وقال بوريس بونداريف، الدبلوماسي الروسي السابق الذي استقال من عمله في البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال حديثه مع المحرر السياسي، بيث ريجبي، بقناة "سكاي نيوز" البريطانية، إن بوتين "يفدرك أنه إذا خسر الحرب في أوكرانيا ستكون نهايته".

وتابع قائلا: "يجب أن تكونوا متأكدين من ذلك. قد يضحي بعشرة أو عشرين مليون روسي فقط من أجل الفوز بهذه الحرب وذبح جميع الأوكرانيين لأنها مسألة مبدأ. إنها تتعلق بمسألة بقاء سياسي بالنسبة له".

تهديدات بوتين النووية

وردا على سؤال حول ردود بايدن الحذرة على تصريحات بوتين، قال بونداريف: "عندما تقول إنك لا تريد أن تستفز وحشا، فإنك ترسل له إشارة خاطئة، وتظهر له أنك خائف منه، وبذلك سيقوم بمزيد من التصعيد. عليكم أن تظهروا لبوتين إشارة واضحة بانه إذا أراد التصعيد، فسيحصل عليه. عليكم أن تظهروا أن تهديداته لن تجدي نفعا".

واعتبر الدبلوماسي الروسي المنفي، أن تهديدات بوتين النووية تمثل سببا إضافيا لإزاحته عن السلطة، مضيفا "طالما بقي بوتين ونظامه في السلطة، فإن التهديد بالحرب النووية لن يذهب إلى أي مكان".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن بوتين يستغل "الكارثة النووية المحتملة" لإجبار الدول الأخرى على فعل ما يشاء، على حد تعبيره.

حرب لمدة أسبوعين

ولفت بونداريف إلى أن الحرب لم تسر وفق ما يخطط لها الرئيس الروسي قائلا إن "بوتين خطط لتكون الحرب قصيرة وسهلة جدا لمدة أسبوع أو أسبوعين. الآن عليه الفوز بها بأي ثمن".

وأردف بقوله: "أعتقد أنه كان محظوظا للغاية طوال السنوات العشرين التي قضاها في السلطة. إنه ليس ذكيا. إنه فقط محظوظ، والآن أعتقد أن حظه قد انتهى.

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