علامات غريبة على أيدي بوتين تؤكد مرضه.. تفاصيل

كثرت الشائعات حول صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، فقد يكون في حالة صحية سيئة بعد أن ظهرت لقطات تظهر علامات العلاج الوريدي على ظهر يده.

كانت العلامات ظاهرة في مقاطع الفيديو المرخصة من الكرملين بينما كان الرئيس الروسي يمسك بذراع أحد جنوده، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

قال مراسل "كييف بوست" ويدعى جيسون جاي سمارت ، وهو يتكهن في تدوينة على تويتر:"تظهر مقاطع الفيديو التي نشرتها أخبار الحكومة الروسية ما يمكن أن يكون علامات الحقن على يد بوتين."

ثم ادعى "جيسون" أنه تم نشر مقطعي فيديو مع وضع علامة مائية على أحدهما في محاولة محتملة لإخفاء يد بوتين.



تم حذف جميع اللقطات بعد ذلك ، مما أدى إلى زيادة الشائعات فيما يتعلق بالقيل والقال حول صحة فلاديمير بوتين.

وأظهر الفيديو بوتين وهو يزور معسكرا تدريبيا للروس حيث أطلق النار من بندقية قنص،فيما رأى أحد المراقبين - مراسل أوكرانيا السابق توم وارنر - أن العلامة الغامضة يمكن أن تكون مجرد زاوية غريبة من الأوردة المنتفخة بعد تحليل خمسة مقاطع فيديو لظهور بوتين العلني النادر عن كثب.

جادل آخرون بأنها قد تكون علامة عضة ، لكن جراح أعصاب متقاعد قال ، في إعطائه رأي خبير ، إنها كانت "أوردة تصلب من عدة قثاطير وريدية".

أشارت تقارير أخرى إلى أن بوتين قد يكون مصابًا أيضًا بمرض باركنسون ، وأنه محاط بحاشية من الأطباء في جميع الأوقات.