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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تمشيط الفضاء.. ناسا تجند رواد فضاء لـ حل ألغاز الظواهر الغريبة

صدى البلد

جندت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء أفضل رواد الفضاء من أجل الكشف عن  ألغاز الظواهر الطبيعية غير المبررة التي شوهدت في السماء  والفضاء على أمل حل مئات المشاهدات.

كان رائد الفضاء "سكوت كيلي"، والمعروف بقضاء ما يقرب من عام في الفضاء ، هو واحد من 16 عضوًا في الفريق الذين سيقومون بتمشيط البيانات غير السرية للأجسام الطائرة لمساعدة وكالة الفضاء على "صياغة استنتاجات علمية" حول ما يحدث بالفعل.

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من المقرر إطلاق الدراسة المستقلة يوم الاثنين وستستمر خلال الأشهر التسعة المقبلة - من المتوقع أن يشارك الفريق نتائجهم مع الجمهور في منتصف عام 2023، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يأتي البرنامج ، الذي أُعلن عنه في يونيو ، في أعقاب جلسات الاستماع الأولى للكونجرس الأمريكي منذ 50 عامًا والتي كشفت عن مقاطع فيديو تظهر" 144  ظاهرة جوية مجهولة الهوية '' شاهدها العسكريون منذ عام 2004.

سيحدد الفريق ، الذي يضم العلماء والمتخصصين في البيانات والذكاء الاصطناعي وخبراء سلامة الطيران ، كيف يمكن تحليل البيانات التي تجمعها الكيانات الحكومية المدنية والبيانات التجارية والبيانات من مصادر أخرى لتسليط الضوء على الظواهر الجوية غير المحددة (UAP).

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قد يراجع الخبراء أيضًا لقطات وبيانات من البعثات السابقة للمساعدة في التحقيق في أي مواجهات غير عادية ، مسؤول ناسا المسؤول عن تنظيم الدراسة هو دانيال إيفانز ، مساعد نائب المدير المساعد للبحث في مديرية المهام العلمية التابعة لناسا.

 

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