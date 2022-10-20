بعد وفاة الملكة شعرنا بـ النشاط.. تصريحات غريبة لـ ميجان ماركل

في سلسال التصريحات الغريبة لـ دوقة ساسكس ميجان ماركل، صرحت الدوقة المنشقة عن العائلة مؤخرًا بأن وفاة الملكة إليزابيث الثانية تركتها والأمير هاري يشعران "بالنشاط والإثارة".

يأتي اعتراف ميجان في الوقت الذي تواصل فيه العائلة المالكة الشعور بالحزن على وفاة الملكة البالغة من العمر 96 عامًا الشهر الماضي ، والذي شهد لم شمل عائلة ساسكس.

صرحت دوقة ساسكس ميجان ماركل أنه بعد وفاة الملكة، شعرت هي ودوق الأمير هاري بموجة جديدة من النشاط حول ما كانوا يبنون تجاهه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تقول ميجان إن الحالة المزاجية المفعمة بالحيوية والحماسة، جاءت بعد إحدى اللحظات الكبيرة في حياتها ، وهي وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

في حديثها إلى Variety في مقابلة أجريت مؤخرًا ، سُئلت ميجان عن كيفية تعاملها مع خسارة الملكة إليزابيث الثانية كعائلة، وردًا على ذلك، قالت ميجان: "في اللحظات الكبيرة في الحياة ، تحصل على منظور كبير".

وأضافت :"إنه يجعلك تتساءل عما تريد تركيز طاقتك عليه. في الوقت الحالي ، نشعر بالحيوية والحماس تجاه كل الأشياء التي كنا نبني من أجلها، نحن نركز أيضًا على مؤسستنا، يتضمن الكثير من العمل الذي نقوم به الفضاء الخيري".

يأتي منظورها الجديد في الوقت الذي يزعم فيه أحد المصادر أن ميغان وهاري سيكونان "منفتحين على توسيع أسرتهما ، في إشارة إلى إمكانية إنجاب طفل ثالث".

أفادت صحيفة ديلي ستار عن تعليقات مصدر يُزعم أنه مقرب من العائلة ، زعم أن عائلة ساسكس ستحب شقيقًا آخر لأرتشي وليليبت.