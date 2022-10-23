طلب غريب.. كيم كاردشيان تطلب من والدتها عظامها لـ تحولها مجواهرات

في مسيرة حياتها وخطواتها الغير عادية تتخذ نجمة تليفزيون الواقع "كيم كارداشيان" خطوة جديدة تتسم بالجنون والغرابة، فقد تريد تحويل عظام والدتها كريس إلى قطع من المجوهرات.

خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل The Kardashians من Hulu ، خضعت الأم والتي تدعى " كريس" والتي تبلغ من العمر 66 عامًا ، لعملية جراحية في الفخذ بعد معاناته من آلام مستمرة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وقد صرحت كريس لابنتيها ، كلوي وكايلي جينر ، بأن شقيقتهما كيم قدمت طلبًا غير عادي،، فقالت:"كيم طلبت من الطبيب أن يحفظ عظامي"، قبل أن تضيف: "حتى تصنع منها المجوهرات".

على الرغم من أن كلوي كان أكثر فضولًا بشأن خطط تصميم كيم ، فقد وصفت كايلي الطلب بأنه "غريب"، وعلقت كريس بالاتفاق مع ابنتها الصغرى قائلة: "إنه أمر مخيف".

في المشاهد ذكّرت كلوي والدتها بأنها قدمت أيضًا اقتراحات غريبة حول ما يجب فعله بجسدها، كانت والدة كيم كاردشيان "كريس" تتعافى بشكل سلس، حيث قالت :"في الواقع أشعر أنني بحالة جيدة جدًا".

وأضافت:"أنا متحمسو جدًا للعودة إلى المكتب بشكل منتظم ، والعودة إلى اللعب مع أحفادي ، وإعطاء كوري المزيد من الاهتمام".