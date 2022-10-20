عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طفرة طبية.. علماء مصريون وكوريون يتوصلون إلى نبات يقضي على السرطان

صدى البلد

قاد فطر عش الغراب الزومبي والمعروف بـ "كورديسيبس" العلماء والباحثين في مصر وكوريا إلى ما يمكن أن يكون خطوة علمية كبرى لأول مرة في صفات علاج السرطان.

وجدت الأبحاث السابقة التي أجريت على فطر كورديسيبس ، الذي يقتل الحشرات والبراعم من أجسامهم ، أنه يمكن أن يساعد في قتل الخلايا السرطانية.

لكن ندرة الفطر نفسه في البرية والصعوبات الإضافية في زراعة الفطر المذكور تعني أن الخبراء لم يتمكنوا من إجراء اختبار جماعي لفطر “كورديسيبس “على المرضى، بحسب ما نشرت صحيفة ”ديلي ستار” البريطانية.

txt

أنت مينفعش تطلع منبر.. وفاة إمام مسجد بعد إهانته من أحد المصلين..فيديو

txt

انقسمت نصفين.. قطار يصدم حافلة ويسحب حطامها على القضبان بهولندا


اكتشف فريق من كوريا ومصر منذ ذلك الحين كيفية زراعة الفطريات المراوغة ويستضيفون الآن الفطر في حشرات مختلفة في بيئة خاضعة للرقابة.


تأمل فرق البحث التي تعمل بعيدًا في المختبر من خلال زراعة فطر الزومبي "كورديسيبس " بنفس الطريقة التي نمت بها في البرية بحيث يمكنهم إنتاج المركب الذي يمكن استخدامه في علاجات السرطان.

يقال أن المركب لـ  كورديسيبين ، أكثر فعالية في مثل هذه العلاجات ، وربما وجد العلماء طريقة لتنمية علاجاتهم باستمرار، وعند الجري في كيفية عمل الفطر ، يبدو أنه قادر على غزو وإصابة الخلايا المضيفة ، وقتل العضلات والانتشار.

في الحشرات هذا أمر قاتل ، ولكن في أبحاث السرطان ، يأمل الخبراء أن يتم استخدام قدرات الفطر كوسيلة لقتل الخلايا السرطانية.

txt

قليل البخت.. عامل بـ الآثار يدمر أقدم حمام آثري في اليابان

txt

لـ خلعها الحجاب.. اختفاء متسلقة إيرانية بعد مشاركتها في حدث رياضي

دراسات سابقة

أظهرت دراسة من عام 2005 أن تطبيق كورديسيبين على الخلايا السرطانية يمنع نمو الخلايا السرطانية وتطورها ، مما يبطئ انتشار المرض.

أظهرت دراسة أخرى من عام 2013 أن كورديسيبس قد منع نمو خلايا سرطان البروستاتا ، وهو سرطان خاص بنسيج جدران الأعضاء.

قال الدكتور مي كيونغ لي: "يعتبر كورديسيبين أحد نظائر النوكليوزيد السامة للخلايا مع أنشطة علاجية تكميلية في مكافحة الانتشار والورم الخبيث في الخلايا السرطانية".


ذكرت صحيفة ديلي ميل أن فريقًا من جامعة تشونغبوك الوطنية في كوريا وجامعة المنيا في مصر يعملان على بحث جديد.

الغراب العلماء مصر كوريا السرطان علاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة الآن 2-0 في الدوري الممتاز

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

موضوعات متعلقة

أنت مينفعش تطلع منبر.. وفاة إمام مسجد بعد إهانته من أحد المصلين..فيديو

انقسمت نصفين.. قطار يصدم حافلة ويسحب حطامها على القضبان بهولندا

قليل البخت.. عامل بـ الآثار يدمر أقدم حمام آثري في اليابان

لـ خلعها الحجاب.. اختفاء متسلقة إيرانية بعد مشاركتها في حدث رياضي

بفضل ضرس.. العلماء يتوصلون لـ حقائق مذهلة عن إنسان نياندرتال

جردوها من ملابسها.. شاهد سحل فتاة إيرانية في الشارع

خناقة شوارع|رجلان يسقطان من فوق سلم كهربائي في محطة قطار بـ أمريكا

مخاط البقر يحمي من فيروس الهربس والإيدز.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عيار 21 يتخطى 1100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم 20-10-2022

هل يجوز التسبيح والذكر أثناء مشاهدة التلفزيون؟ .. علي جمعة يحسم الجدل

والد مهسا أميني يخرج عن صمته ويكذب رواية إيران عن مقتلها

إيران ترد على اتهامات توفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا

أوكرانيا .. إعلان حالة التأهب الجوي في كييف

أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الخميس 20-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. معلومات صادمة عن المرض| تفاصيل

طريقة عمل الحواوشي في المنزل.. أحلى من المحلات

أحلى من زبيدة ثروت.. شاهد ياسمين الخطيب بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

بعد استخدام محمد رمضان صابونة الذهب..خبير مناعة يفجر مفاجأة عن هذا النوع

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ