طفرة طبية.. علماء مصريون وكوريون يتوصلون إلى نبات يقضي على السرطان

قاد فطر عش الغراب الزومبي والمعروف بـ "كورديسيبس" العلماء والباحثين في مصر وكوريا إلى ما يمكن أن يكون خطوة علمية كبرى لأول مرة في صفات علاج السرطان.

وجدت الأبحاث السابقة التي أجريت على فطر كورديسيبس ، الذي يقتل الحشرات والبراعم من أجسامهم ، أنه يمكن أن يساعد في قتل الخلايا السرطانية.

لكن ندرة الفطر نفسه في البرية والصعوبات الإضافية في زراعة الفطر المذكور تعني أن الخبراء لم يتمكنوا من إجراء اختبار جماعي لفطر “كورديسيبس “على المرضى، بحسب ما نشرت صحيفة ”ديلي ستار” البريطانية.



اكتشف فريق من كوريا ومصر منذ ذلك الحين كيفية زراعة الفطريات المراوغة ويستضيفون الآن الفطر في حشرات مختلفة في بيئة خاضعة للرقابة.



تأمل فرق البحث التي تعمل بعيدًا في المختبر من خلال زراعة فطر الزومبي "كورديسيبس " بنفس الطريقة التي نمت بها في البرية بحيث يمكنهم إنتاج المركب الذي يمكن استخدامه في علاجات السرطان.

يقال أن المركب لـ كورديسيبين ، أكثر فعالية في مثل هذه العلاجات ، وربما وجد العلماء طريقة لتنمية علاجاتهم باستمرار، وعند الجري في كيفية عمل الفطر ، يبدو أنه قادر على غزو وإصابة الخلايا المضيفة ، وقتل العضلات والانتشار.

في الحشرات هذا أمر قاتل ، ولكن في أبحاث السرطان ، يأمل الخبراء أن يتم استخدام قدرات الفطر كوسيلة لقتل الخلايا السرطانية.

دراسات سابقة

أظهرت دراسة من عام 2005 أن تطبيق كورديسيبين على الخلايا السرطانية يمنع نمو الخلايا السرطانية وتطورها ، مما يبطئ انتشار المرض.

أظهرت دراسة أخرى من عام 2013 أن كورديسيبس قد منع نمو خلايا سرطان البروستاتا ، وهو سرطان خاص بنسيج جدران الأعضاء.

قال الدكتور مي كيونغ لي: "يعتبر كورديسيبين أحد نظائر النوكليوزيد السامة للخلايا مع أنشطة علاجية تكميلية في مكافحة الانتشار والورم الخبيث في الخلايا السرطانية".



ذكرت صحيفة ديلي ميل أن فريقًا من جامعة تشونغبوك الوطنية في كوريا وجامعة المنيا في مصر يعملان على بحث جديد.