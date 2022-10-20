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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يحدث في أمريكا.. انتشار عدوى بكتيريا مميتة آكلة للحوم

صدى البلد

تواجه المدن في فلوريدا التي دمرها الإعصار قبل أسابيع فقط عدوًا جديدًا، بكتيريا مميتة آكلة للحوم، تم الإبلاغ عن 65 إصابة بـ عدوى بكتيريا Vibrio vulnificus حتى يوم الجمعة (14 أكتوبر)، ولقي ما لا يقل عن 11 شخصًا حتفهم بسبب المرض حتى الآن، وأبلغت وزارة الصحة في فلوريدا عن 37 حالة فقط قبل العاصفة التي ضربت لأول مرة في 28 سبتمبر ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

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مقاطعة لي ، حيث توجد بعض المجتمعات الأكثر تضرراً بما في ذلك فورت مايرز وجزيرة سانيبل ، هي موطن لغالبية الحالات الجديدة من Vibrio vulnificus ، التي تأكل اللحم في جروح مفتوحة.

قال تامي سوليز ، المتحدث باسم وزارة الصحة في مقاطعة لي :"يلاحظ DOH-Lee زيادة غير طبيعية في حالات عدوى Vibrio vulnificus نتيجة التعرض لمياه الفيضانات والمياه الراكدة بعد إعصار إيان".

منذ 29 سبتمبر 2022 ، تم الإبلاغ عن 26 حالة من Vibrio vulnificus المرتبطة بإعصار إيان إلى DOH-Lee، وكانت جميع الحالات الـ 26 مصابة بجروح نتيجة التعرض لمياه فيضان إعصار إيان التي حدثت من جراء العاصفة التي دخلت منازلهم أو أثناء التنظيف بعد العاصفة.

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حذر مسؤولو الصحة في فلوريدا السكان من أن المرض يعيش في مياه البحر الدافئة قليلة الملوحة ، وتزدهر في انسكابات الصرف الصحي، وتعد الإصابة بالبكتيريا السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بتناول المأكولات البحرية في الولايات المتحدة.

ينتقل المرض بشكل شائع عن طريق تناول المحار النيء أو غير المطبوخ جيدًا ، وخاصة المحار ، ولكن يمكن أيضًا اكتشافه عندما تتلامس الجروح المفتوحة مع المأكولات البحرية أو عصائرها أو المياه المالحة أو المياه المالحة.

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