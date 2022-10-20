خوفًا من السرقة.. رجل بريطاني يزرع بطاقات البنك في معصمه| فيديو

اتخذ رجل بريطاني خطوات جذرية لضمان عدم فقد محفظته أو تعرضه للسرقة مرة أخرى، عن طريق زرع البطاقات المصرفية في معصمه.

دفع الرجل ، الذي يستخدم الاسم المستعار TikTokpaybyhand ، حوالي 200 جنيه إسترليني لزرع شريحة لا تلامسية في معصمه حتى يتمكن من دفع ثمن مشترياته من البقالة بدون بطاقة.

لقد شارك العديد من مقاطع الفيديو التي توثق رحلته مع الرقاقة، من خضوعه للعملية الجراحية إلى دفع ثمن البنزين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

حصل مستخدم فعال على تيك توكTikToker على غرسة بواسطة Walletmor ، وهي شركة ناشئة مقرها المملكة المتحدة تقدم محفظة رقمية مزروعة بحوالي 200 جنيه إسترليني.

ومع ذلك أوضح موقع PayByHand أن البطاقة ستنتهي صلاحيتها في غضون 7 سنوات ، وبعد ذلك يجب استبدالها.



لا تتطلب عملية زراعة الشريحة مخدرًا وتستغرق حوالي 15 دقيقة، يقوم الجراحون بعمل فجوة صغيرة في الجلد ثم يقومون بإدخال الغرسة فيها. ثم يتم خياطة الجرح وتركه للشفاء.



يجب على المستخدمين تثبيت تطبيق على هواتفهم يسمى iCard ، حيث يمكنهم إيداع الأموال بعملات مختلفة من حساب مصرفي قياسي. يعمل هذا التطبيق تمامًا مثل Apple Pay ، ولكن بدلاً من الدفع باستخدام هاتفك الذكي ، يتم إقران الشريحة الموجودة في يدك بالتطبيق.

https://www.tiktok.com/@paybyhand/video/7155405330279648517?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7141675107788965382