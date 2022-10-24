التحقيق في واقعة مصرع شخص صدمه لودر بالمنيا

بدأت نيابة بندر المنيا التحقيق في واقعة مصرع شخص أسفل عجلات لودر عند خروجه من مقلب قمامه بعد أن سلم السائق نفسه لقسم الشرطه

ترجع أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور قسم شرطة المنيا بمصرع "أ. ا " 27 سنه حيث صدمه لودر عند خروجه من مقلب قمامه.

تم نقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق،

وقام سائق اللودر بتسليم نفسه لقسم الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تم التحفظ علي اللودر وسائقه، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

