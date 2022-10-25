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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة صحية عليك تناولها للتخلص من هشاشة العظام.. واحذر العطس

هشاشة العظام
هشاشة العظام

مرض هشاشة العظام، هو أخطر أمراض العظام، وبالرغم من هذا؛ فإن هناك بعض الأشخاص لا يهتمون بالعلاج، لذلك نلقي الضوء على أهم الأطعمة التي يحتاجها مريض هشاشة العظام.

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تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

وفقًا لموقع Webmd ، فإن فيتامين (د) مهم جدًا للعظام على الرغم من أن أشعة الشمس هي المصدر الرئيسي لفيتامين (د) ، إلا أنه يمكنك العثور عليها بشكل أساسي في بعض الأطعمة مثل البرتقال والموسمية والعنب والفلفل الأحمر والأخضر والسبانخ والخردل الأخضر والبطاطا والطماطم والليمون.

تناول حمية غنية بالكالسيوم

يحتاج الجسم إلى الكالسيوم لعظام قوية . يحتاج قلبك وعضلاتك وأعصابك أيضًا إلى الكالسيوم لتعمل بشكل صحيح. في مثل هذه الحالة ، اختر نظامًا غذائيًا غنيًا بالكالسيوم للوقاية من هشاشة العظام. وهذا يشمل: منتجات الألبان والحليب واللبن والجبن. يمكن تناول الخضار الورقي والبروكلي واللفت والبرتقال والفاصوليا والبازلاء.

لا تشرب الكحول

يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول على المدى الطويل إلى إعاقة نمو العظام وإعادة تشكيلها ، مما يؤدي إلى انخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، فإذا كنت تتناول الكحول ، فكن حذرًا.

لا تأكل الكثير من الملح

يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالملح (الصوديوم) إلى استنفاد الكالسيوم في الجسم، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان العظام، وفي مثل هذه الحالة؛ استهلك كميات أقل من الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، جنبًا إلى جنب مع تناول كمية أقل من الملح الإضافي في الطعام.

جرعة زائدة من القهوة أو الشاي ضارة

تحتوي القهوة والشاي والمشروبات الغازية (المشروبات الغازية) على مادة الكافيين، التي تقلل من امتصاص الكالسيوم وقد تساهم في فقدان العظام، وفي مثل هذه الحالة؛ من المفيد شرب هذه المشروبات باعتدال.

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