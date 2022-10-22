خرافات وحقائق عن علاقة هشاشة العظام بانقطاع الطمث

تعد هشاشة العظام من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان وهى أكثر شيوعا بين النساء خاصة فى المراحل العمرية المتقدمة مما يجعل الكثير من الأشخاص يعتقدون أن هناك علاقة بين انقطاع الطمث وهشاشة العظام.

وذكر موقع “ pennmedicine” أهم الخرافات والحقائق عن علاقة هشاشة العظام بانقطاع الطمث عند النساء.

خرافة أم حقيقة: قد يؤدي تجاوز سن اليأس إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام



حقيقة حيث أن أحد أسباب زيادة احتمالات إصابة المرأة بمرض هشاشة العظام أثناء انقطاع الطمث له علاقة بالهرمونات - وتحديدًا الإستروجين.

ووفقًا لمؤسسة هشاشة العظام الوطنية (NOF)، يحمي الإستروجين العظام وعندما تصل إلى سن اليأس تنخفض مستويات هرمون الاستروجين لديك، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض في هرمون الاستروجين إلى فقدان العظام

سن اليأس

سبب آخر يجعل النساء في سن اليأس أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام يتعلق بعدم الحصول على ما يكفي من المعادن التي تساعد جسمك في الحفاظ على صحة العظام.

عندما لا تحصل على ما يكفي من الكالسيوم ويستخدم جسمك الكالسيوم المخزن في عظامك ، مما يجعلها ضعيفة وعرضة للكسور والكسور ويحتاج جسمك إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم.

خرافة أم حقيقة: بعض النساء لا يعرفن أنهن مصابات بهشاشة العظام حتى كسرهن

حقيقة، فيمكن أن يكون فقدان العظام في المرحلة المبكرة غير مؤلم وخالي من الأعراض حتى يحدث الكسر.

ووفقًا لمكتب صحة المرأة (OWH) يمكن أن تحدث هذه الإصابات فجأة ، حتى أثناء الأنشطة الروتينية مثل صعود الدرج أو الانحناء لرفع شيء، ويمكن أن يؤدي ترقق العظام أيضًا إلى انهيار فقرات الظهر نتيجة ضعف العظام. يمكن أن تشمل أعراض هذا:

ألم في الظهر

ظهر منحني

فقدان الطول

وضعية منحنية

الام الظهر



خرافة أم حقيقة: لا يوجد شيء يمكنك القيام به لتقليل مخاطر التلف طويل المدى من هشاشة العظام



خرافة، فهناك العديد من الطرق للنساء في سن اليأس لتقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام من خلال حماية وتقوية عظامهن.

ممارسة الرياضة بانتظام

بشكل عام ، يمكن أن تساعد التمارين عظامك عن طريق:

إبطاء معدل فقدان العظام

تحسين قوة العضلات

تحسين التوازن

ممارسة أنشطة حمل الأثقال والتمارين التي تتضمن تمرين جسمك ضد الجاذبية ، مثل المشي والرقص.

تناولي الأطعمة التي تعزز صحة العظام

يعد الكالسيوم وفيتامين د من العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام كما تشمل العناصر الغذائية الأخرى المفيدة لعظامك ما يلي:

فيتامين ك

فيتامين سي

المغنيسيوم

الزنك

بروتين

لا تدخني

التدخين ليس مضرًا لرئتيك فقط و يمكن أن يزيد في الواقع من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام ويمكن أن يقلل التدخين من مستويات هرمون الاستروجين في الجسم ، مما يجعلك أكثر عرضة لفقدان العظام في هذه العملية كما يجب الحد من استهلاك الكحول.