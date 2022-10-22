عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خرافات وحقائق عن علاقة هشاشة العظام بانقطاع الطمث

صدى البلد

تعد هشاشة العظام من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان وهى أكثر شيوعا بين النساء خاصة فى المراحل العمرية المتقدمة مما يجعل الكثير من الأشخاص يعتقدون أن هناك علاقة بين انقطاع الطمث وهشاشة العظام.

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

برج الأسد.. حظك اليوم 22 أكتوبر 2022: هتحقق اللى خططت له سنين

تحذير لطلاب المدارس.. عصائر معلبة ضارة بالصحة في الأسواق

إزاى تتغدى بـ 10 جنيهات.. طريقة عمل أكلتين مغذيتين

وذكر موقع “ pennmedicine” أهم الخرافات والحقائق عن علاقة هشاشة العظام بانقطاع الطمث عند النساء.

خرافة أم حقيقة: قد يؤدي تجاوز سن اليأس إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام


حقيقة حيث أن أحد أسباب زيادة احتمالات إصابة المرأة بمرض هشاشة العظام أثناء انقطاع الطمث له علاقة بالهرمونات - وتحديدًا الإستروجين.
ووفقًا لمؤسسة هشاشة العظام الوطنية (NOF)، يحمي الإستروجين العظام وعندما تصل إلى سن اليأس تنخفض مستويات هرمون الاستروجين لديك، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض في هرمون الاستروجين إلى فقدان العظام 

سن اليأس
سن اليأس

سبب آخر يجعل النساء في سن اليأس أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام يتعلق بعدم الحصول على ما يكفي من المعادن التي تساعد جسمك في الحفاظ على صحة العظام.

عندما لا تحصل على ما يكفي من الكالسيوم ويستخدم جسمك الكالسيوم المخزن في عظامك ، مما يجعلها ضعيفة وعرضة للكسور والكسور ويحتاج جسمك إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم.

خرافة أم حقيقة: بعض النساء لا يعرفن أنهن مصابات بهشاشة العظام حتى كسرهن

حقيقة، فيمكن أن يكون فقدان العظام في المرحلة المبكرة غير مؤلم وخالي من الأعراض حتى يحدث الكسر.

ووفقًا لمكتب صحة المرأة (OWH) يمكن أن تحدث هذه الإصابات فجأة ، حتى أثناء الأنشطة الروتينية مثل صعود الدرج أو الانحناء لرفع شيء، ويمكن أن يؤدي ترقق العظام أيضًا إلى انهيار فقرات الظهر نتيجة ضعف العظام. يمكن أن تشمل أعراض هذا:

ألم في الظهر
ظهر منحني
فقدان الطول
وضعية منحنية

الام الظهر
الام الظهر


خرافة أم حقيقة: لا يوجد شيء يمكنك القيام به لتقليل مخاطر التلف طويل المدى من هشاشة العظام


خرافة، فهناك العديد من الطرق للنساء في سن اليأس لتقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام من خلال حماية وتقوية عظامهن.

ممارسة الرياضة بانتظام
بشكل عام ، يمكن أن تساعد التمارين عظامك عن طريق:

إبطاء معدل فقدان العظام
تحسين قوة العضلات
تحسين التوازن
ممارسة أنشطة حمل الأثقال والتمارين التي تتضمن تمرين جسمك ضد الجاذبية ، مثل المشي والرقص.

تناولي الأطعمة التي تعزز صحة العظام
يعد الكالسيوم وفيتامين د من العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام كما تشمل العناصر الغذائية الأخرى المفيدة لعظامك ما يلي:

فيتامين ك
فيتامين سي
المغنيسيوم
الزنك
بروتين

لا تدخني
التدخين ليس مضرًا لرئتيك فقط و يمكن أن يزيد في الواقع من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام ويمكن أن يقلل التدخين من مستويات هرمون الاستروجين في الجسم ، مما يجعلك أكثر عرضة لفقدان العظام في هذه العملية كما يجب الحد من استهلاك الكحول.

هشاشة العظام مرض هشاشة العظام انقطاع الطمث هشاشة العظام لدى النساء الإصابة بهشاشة العظام هشاشة العظام عند النساء التدخين أضرار التدخين الكحول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر الآن 3-1 في الدوري الإسباني

قرار الإدارة | رد كشري التحرير على طرد عامل النظافة .. اعرف الحكاية

فرج عامر: كهرباء بالسوبر المصري في أبو ظبي

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد 1-1 بالدوري الإنجليزي

استدعاء من المنتخب.. عودة حسام عبدالمجيد للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. وجبة مغذية ومشبعة ببيضة واحدة

طعام شائع يمنع أمراض القلب .. تعرف عليه

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا .. اكتشفها

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل أكلتين طعمهم لذيذ

حظك اليوم.. مواليد برج العذراء 22 أكتوبر 2022.. حل مشكلتك فى الحب

نشرة المرأة والصحة: هذه العصائر تدمر صحة الأطفال والكبار .. وعلامات فى اليد تكشف السكري بمراحله الأولى

برج الأسد.. حظك اليوم 22 أكتوبر 2022: هتحقق اللى خططت له سنين

برج الجوزاء .. حظك اليوم 22 أكتوبر 2022 : انتبه لوضعك المالي

ترشيحاتنا

محل المدارس.. وزير التعليم يفجّر مفاجأة مدوية عن السناتر ومراكز الدروس الخصوصية|فيديو

أسطنبول تعلن مغادرة 4 سفن حبوب أوكرانية إلى تركيا وفرنسا واليونان وليبيا

أخبار الفن| حقيقة اعتزال ويجز للغناء .. مفاجآت جديدة في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بتهمة الخيانة.. القوات الأوكرانية تعتقل رئيس مصنع محركات الطائرات

أخبار الرياضة|انفراجة بشأن مشاركة نجم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر.. وكولر يفاجئ الجماهير

خلال قمة المناخ.. فودة يكشف نسبة إشغالات الفنادق بشرم الشيخ وسعر الليلة بها|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرافات وحقائق عن علاقة هشاشة العظام بانقطاع الطمث

بفستان ملفت.. إنجي على تثير ضجة بإطلالتها |شاهد

اختبار ذكاء .. ساعد هذا الصبي في العثور على مفقود شغل عقله

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات سلوى خطاب تكشف عن أناقتها

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ